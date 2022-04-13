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13 апреля 2022 года 09:56
Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600п в среду - ПСБ
Вероятно боковое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов на торгах в среду ввиду отсутствия значимых новостей, способных оказать влияние на рынки, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.13 апреля 2022 года 19:23
Рынок акций в среду продолжил снижение на фоне санкционного давления на Россию, выросли угольщики и ФосАгро
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.13 апреля 2022 года 18:24
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"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций AbbVie с прогнозной стоимостью $183,4 за штуку на конец декабря 2022 года, что предполагает потенциал роста 9,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции американской фармацевтической компании AbbVie... читать дальше
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Инвесторам стоит обратить внимание на акции Qualcomm Inc., AT&T Inc., FedEx Corp., "Газпром", Polymetal и "Интер РАО", вложения в которые относительно безопасны, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Расчет safety margin - это прием, который позволяет инвестировать в акции с минимальным... читать дальше
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Москва. 13 апреля. Доллар США и евро после снижения в первой половине торгов перешли к росту на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине на фоне возобновления дискуссии в ЕС относительно введения эмбарго на поставки российской нефти. читать дальше
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