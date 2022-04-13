Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600п в среду - ПСБ

Вероятно боковое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов на торгах в среду ввиду отсутствия значимых новостей, способных оказать влияние на рынки, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.