Возможен рост на рынке акций РФ в среду утром - "Открытие Инвестиции"

Возможен рост на российском рынке акций в среду утром, однако поводов для устойчивого повышения капитализации отечественных компаний пока нет, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Фондовый рынок в целом выполнил первую цель на снижение, опускаясь ниже отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Объёмы остаются довольно скромными, а внешняя ситуация далека от улучшения. Поэтому потенциал более глубокой коррекции сохраняется, но данной тенденции могут препятствовать средства, выделенные из ФНБ на покупку российских акций", - отмечает Кочетков.

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