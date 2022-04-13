Индекс Мосбиржи начнет торги в среду ростом на 0,3-2,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию среды с повышения в пределах 0,3-2,3% - в диапазоне 2550-2600 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ближайшие поддержки - уровни 2530, 2500 пунктов, значимые сопротивления - отметки 2620, 2650 пунктов, указывает он.

"Благоприятное утреннее состояние внешнего фона и отсутствие важных негативных новостей создают условия для заметного коррекционного повышения индекса Мосбиржи. В первой половине дня указанный индекс способен продемонстрировать более или менее масштабный технический отскок вверх", - пишет Манжос в комментарии.

Динамика внешних рынков и характер иностранной статистики по-прежнему не имеют решающего значения для хода торгов в России, намного более значимыми останутся внешнеполитические новости, отмечает эксперт инвесткомпании. Тем не менее, указывает он, инвесторам и спекулянтам все же стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.