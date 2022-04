Brent - $104,49 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник на данных об ускорении инфляции. Фондовые рынки стран АТР повышаются на торгах в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром.

Американские фондовые индексы, демонстрировавшие активный рост в ходе сессии во вторник, завершили торги в минусе на данных о мартовской инфляции в США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 7,9% в феврале.

Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Снижение некоторых показателей инфляции в США в марте является позитивным сигналом, но прежде чем делать выводы, стоит дождаться новых данных, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в интервью The Wall Street Journal.

Также рынок ждет начала сезона отчетности за первый квартал, старт которому в среду даст банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM).

Опрошенные FactSet аналитики прогнозируют, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. В четвертом квартале 2021 года она подскочила на 31%.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник на новости, что американский интернет-ритейлер разместил семь выпусков облигаций на общую сумму $12,75 млрд. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели, которые могут включать в себя выплату долга, финансирование приобретений, а также обратный выкуп акций.

Цена бумаг производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась на 2% после того, как аналитик Citi Джим Сува ухудшил рекомендацию для акций компании до "продавать" с "нейтрально", а также понизил прогнозную цену бумаг до $45 с $65.

Рыночная стоимость American Airlines Group (SPB: AAL) увеличилась на 0,9% после улучшения прогноза квартальной выручки. Американская авиакомпания ожидает, что ее выручка за первый квартал 2022 года составила $8,89 млрд, что на 16% ниже уровня первого квартала доковидного 2019 года. Ранее American Airlines прогнозировала снижение этого показателя на 17% относительно этого уровня.

Капитализация CarMax Inc. (SPB: KMX) упала на 9,5%. Ранее компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, отчиталась о снижении чистой прибыли в четвертом квартале 2022 финансового года на 24%, что оказалось хуже прогнозов рынка.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,26% и составило 34220,36 пункта.

Наибольшее снижение среди компаний, входящих в расчет индекса, показали акции Visa Inc. (SPB: V) и Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 1,6% и 1,2% соответственно. Лидерами роста стали акции Dow Inc. (SPB: DOW) и Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие на 2,1%.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,34% - до 4397,45 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,3% и составило 13371,57 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду после данных об инфляции в США.

Общий показатель инфляции (индекс CPI) в марте подскочил до 8,5% с 7,9% в феврале, обновив максимум с декабря 1981 года, показали официальные статданные. Между тем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.

Оптимизму также способствовали новости о смягчении связанных с коронавирусом ограничений в Шанхае, пишет MarketWatch.

"Хорошая новость заключается в том, что Китай в определенный момент начнет выходить из локдаунов, и власти примут стимулирующие меры для поддержки общества и экономики", - заявил главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт.

Инвесторы в том числе ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее и могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, участники рынка оценивают ситуацию с коронавирусом в КНР.

Японский Nikkei к 8:27 мск вырос на 1,7%.

В лидерах роста находятся бумаги Toho Co. Ltd. (+8,9%), M3 Inc. (+5,9%) и Japan Steel Works Ltd. (+5,2%).

Акции производителей полупроводниковых компонентов Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. увеличиваются на 2,8% и 3,5% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:33 мск поднялся на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Профицит внешнеторгового баланса в Китае в марте 2022 года подскочил до $47,38 млрд по сравнению с $11,83 млрд за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Объем китайского экспорта в минувшем месяце увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $276,08 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших роста на 13%, согласно Trading Economics.

Импорт в марте неожиданно снизился на 0,1% и составил $228,7 млрд при прогнозе роста на 8%.

В лидеры роста среди компонентов гонконгского индекса выходят акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+4,6%), нефтяной компании CNOOC Ltd. (+4,5%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+4,3%).

Бумаги интернет-компании JD.com Inc. (SPB: JD) прибавляют в цене 2,9%.

Южнокорейский Kospi к 8:28 мск вырос на 1,5%.

Цена акций производителя электроники LG Corp. увеличивается на 1,7%, его конкурента Samsung Electronics Co. - на 2,1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 1,4%, как и акции Hyundai Motor Co. Ltd.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:29 мск поднялся на 0,4%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. увеличилась на 0,4%, Rio Tinto Ltd. - выросла на 2,6%.

Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром после скачка накануне. Инвесторов поддерживают неофициальные данные о росте запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $104,49 за баррель, что на $0,15 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов днем ранее эти контракты подорожали на $6,16 (6,3%), до $104,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,31 за баррель, что на $0,29 (0,29%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $6,31 (6,7%), до $100,6 за баррель.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, показали данные Американского института нефти (API). Эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Между тем запасы бензина снизились почти на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 5 млн баррелей.

Запасы в резервуарах в Кушинге и Оклахоме, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 375 тыс. баррелей.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о состоянии запасов нефти в США, которая состоится в среду в 17:30 МСК.

Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей, падения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.