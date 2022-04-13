Вероятно ослабление рубля на торгах в среду - ПСБ

Вероятно ослабление курса рубля по отношению к доллару на торгах в среду - диапазон 80,5-81,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ожидаем, что в среду технически открывается коридор для продолжения роста доллара к рублю. По нашим оценкам, курс доллара может закрепиться выше отметки 80 руб./$1 (с ориентиром на диапазон 80,5-81,5 руб./$1). Сдерживать рубль от сильного ослабления будет сохраняющийся избыток долларов ввиду ограниченности импорта в РФ", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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