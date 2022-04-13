Ключевые дисбалансы на рынке нефти по-прежнему актуальны - BCS Express

Ключевые дисбалансы на нефтяном рынке по-прежнему актуальны говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent отскочила на 6% на фоне ослабления локдауна в Шанхае и сокращения российской добычи. При этом новости имели фоновый характер, в то время как основным драйвером роста могла выступить спекулятивная активность - котировки ниже ;100 за баррель выглядят привлекательно для спекулянтов, делающих ставки на сохранение дефицита и дальнейший рост цен, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Цена фьючерсов на нефть марки Brent после отскока имеет потенциал для продолжения роста, хотя с технической точки зрения нисходящий тренд еще не переломлен. В случае отсутствия поддержки для цен в виде соответствующего информационного фона котировки вполне могут возобновить снижение, хотя повторный спуск ниже $100 под вопросом. Ключевые дисбалансы на рынке по-прежнему актуальны".

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