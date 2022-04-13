Вероятна боковая консолидация индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Наиболее вероятна боковая консолидация индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи во вторник в моменте опускался под 2500 пунктов, однако покупатели не позволили ему закрепиться ниже. Сценарий боковой консолидации в ближайшей перспективе выглядит наиболее вероятным. При этом чуть "лучше рынка" могут быть металлурги (кроме сталеваров) и нефтяные компании на фоне отскока цен на нефть. На более длинном горизонте сохраняются положительные ожидания по индексу Мосбиржи", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Также Карпунин полагает, что пониженные объемы торгов относительно уровней января-марта, вероятно, сохранятся на рынке акций РФ в ближайшей перспективе - сказывается как отсутствие нерезидентов, так и невозможность проведения многих арбитражных стратегий.

"Невысокая ликвидность - базис для сильных движений при появлении корпоративных или общерыночных новостей. В моменте реакция на внешние события может быть чрезмерной даже среди российских "голубых фишек". Например, в случае локальных рыночных провалов это создает возможность для спекулятивных покупок", - отмечает эксперт.

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