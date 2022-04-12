"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "МТС" и убрав бумаги "АЛРОСА", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Полюс", "Роснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"Мы исключаем "АЛРОСА" из топ-10 после включения компании в блокирующий список санкций США (SDN). Наш среднесрочный взгляд на компанию позитивный, т.к. считаем, что высокая доля на рынке (28%) позволит найти конечных потребителей алмазов на рынке Азии. В краткосрочной перспективе новые санкции создают риски для выплат дивидендов", - указывают аналитики инвестиционной платформы.

Стратеги увеличивают экспозицию на сектора, ориентированные на внутренний спрос, и добавляют акции "МТС".

"Принятый правительством пакет мер поддержки телекомов позволит им снизить нагрузку на капвложения, а также проиндексировать тарифы с учетом роста инфляции. Это окажет поддержку их свободному денежному потоку. Мы ожидаем, что в течение ближайшего месяца "МТС" представит рекомендацию по финальному дивиденду за 2021г, который составит не менее 17,5 руб./акция (доходность 8,1%) согласно действующей дивидендной политике", - отмечается в комментарии.

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