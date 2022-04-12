S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4360-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4360-4460 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 преодолел поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральной отметке, а MACD сигнализирует о развитии коррекционного движения. Ближайшую поддержку бенчмарк может найти на уровнях Фибоначчи, однако краткосрочное нисходящее движение может продолжиться до диапазона 4300-4340 пунктов", - пишут аналитики.

По мнению экспертов инвесткомпании, в преддверии сезона отчетности и на фоне ужесточения риторики ФРС главной темой для инвесторов остается инфляция, которая достигла максимального уровня за декаду. Ожидается, что мартовские данные о розничных продажах в четверг отразят повышение на 0,6% м/м, хотя экономисты BofA отметили лишь умеренный рост показателя, не включающего расходы на приобретение автомобилей и покупку газа, - на 0,2%, подчеркнув, что в данный момент отмечается тенденция к сокращению затрат, особенно среди потребителей с низким доходом.

"Это во многом связано с рос том цены на газ, обусловленным усилением геополитической напряженности, - полагают эксперты. - На фоне высокой инфляции рынок пристально следит за действиями регулятора, чтобы определить потенциальное влияние денежно-кредитной политики на показатели и котировки эмитентов. Ранее несколько чиновников ФРС, в том числе Том Баркин из Ричмонда (MarketWatch), подчеркнули взаимосвязь ценовой политики компаний и более агрессивных темпов ужесточения ДКП. В то время как большинство аналитиков ожидают, что давление в цепочках поставок начнет слабеть в ближайшие месяцы, член FOMC Лаэль Брейнард недавно отметила влияние растущей инфляции в сфере услуг, поскольку потребители активно сокращают расходы".

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