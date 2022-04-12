Акции Северстали привлекательны для покупок на текущих уровнях - Инвестбанк Синара

Акции "Северстали" привлекательны для покупок на текущих уровнях, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Северсталь" объявила, что руководство компании рекомендует совету директоров отказаться от выплаты дивидендов за 4К21 и 1К22. Вопрос выплаты дивидендов за 4К21 подлежит доработке к годовому общему собранию акционеров, которое запланировано на 20 мая 2022г. Мы считаем, что в рынок в целом был готов к таким решениям по дивидендам, так как от выплаты за 4К21 уже отказались другие сталелитейные компании. Можно предположить, что все российские представители черной металлургии поставят выплату дивидендов на паузу, по крайней мере, в 1П22: в нынешней геополитический ситуации им, возможно, целесообразнее иметь запас ликвидности", - пишет эксперт банка Дмитрий Смолин.

Аналитик отмечает, что с начала года акции "Северстали" потеряли в цене уже 37%, что отчасти можно объяснить санкциями ЕС в отношении А. Мордашова, основного акционера компании. По фундаментальным показателям акции "Северстали" представляются стратегу инвестбанка привлекательными при текущих ценовых уровнях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.