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12 апреля 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром откатился ниже 2500п и 1000п по индексам Мосбиржи и РТС, растут золотодобытчики

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине и негативной динамики мировых фондовых площадок. Индексы Мосбиржи и РТС упали ниже рубежей 2500 и 1000 пунктов, несмотря на подросшие в рамках коррекции нефть и металлы, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2475,11 пункта (-3,2%), индекс РТС - 977,33 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 8%.

Доллар подорожал до 79,79 рубля (+0,73 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-5,6% и -5,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-5,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-5,1%), "НОВАТЭКа" (-5%), "Московской биржи" (-4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,7%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -2,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

МИД Японии в связи с ситуацией вокруг Украины объявил во вторник о введении санкций в виде замораживания активов в отношении 398 граждан России, 26 компаний и двух банков РФ - Альфа-банка и Сбербанка (транзакции с банками запрещены начиная с 12 мая). Японский МИД уточнил, что также вводится запрет на иностранные инвестиции в РФ - с 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

Соединенные Штаты надеются, что союзники и партнеры не увеличат закупки российских энергоносителей, а также призывают все страны избегать новых сделок по приобретению вооружения у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник нельзя назвать откровенно негативным. Доходности по американским обязательствам растут, но в Китае обещают стимулы, нефть дорожает на смягчении ограничений в Шанхае, а ОПЕК заявляет о невозможности балансировки рынка нефти без России.

Тем не менее, пока сложно говорить об отсутствии поводов для снижения российских акций, хотя сектор нефти и газа может испытать более высокий спекулятивный интерес. Низкая активность российских инвесторов указывает на потенциал более глубокого снижения индексов, считает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, распродажи акций сохраняются на негативном внешнем фоне.

Во вторник подросли металлы, дорожает золото - спрос на драгметалл подогревается ожиданиями очередного финансового кризиса. Предпосылки для последнего есть: рекордный за многие десятилетия рост инфляции в мире при неизбежном спаде производства в условиях высоких цен на топливо. Не исключено, что золото вновь попытается пробить сильное техническое и психологическое сопротивление $2000 за тройскую унцию и закрепиться выше.

Продолжает дешеветь "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на информации, что санкции Европы распространяются на поставку в Россию критически важного оборудования для производства СПГ. Пока непонятно, в какие сроки российская промышленность сможет "импортозаместить" эту продукцию.

Не исключено, то в ближайшее время спрос на доллар возрастет за счет формирования валютных резервов населением и крупными компаниями. Но до восстановления импорта еще далеко, и профицит предложения валюты будет сохраняться. Поэтому не исключен локальный уход пары рубль-доллар в диапазон 70-75 руб./$1, где, возможно, Банк России продолжит смягчать свои меры поддержки рубля, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на геополитическом фронте во вторник может обойтись без существенных новостей, так как обсуждения новых санкций на текущий день не запланировано. На мировых площадках инвесторы преимущественно сохраняют осторожность, что может быть актуально и для российского рынка, расположенного ниже краткосрочных сопротивлений 2700 и 1080 пунктов по индексам МосБиржи и РТС. Золото при этом, несмотря на высокие доходности гособлигаций, предпринимает новые попытки роста и стремится к недавнему пику $1969 за унцию, что может обеспечить сохранение спроса на акции золотодобытчиков, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, основным негативным фактором для мировых рынков акций остается ожидание активного ужесточения денежно-кредитной политики в США и сокращения баланса ФРС, что приведет к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков. Инвесторы опасаются, что данные по инфляции за март, которые будут опубликованы во вторник, могут оказаться существенно хуже ожиданий, что заставит американского регулятора пойти на более быстрый подъем ставки. В сложившихся обстоятельствах участники торгов предпочитают замещать рисковые активы в портфелях защитными инструментами.

Текущая ситуация говорит в пользу развития негативного сценария на рынке акций РФ с первой целью на мартовских минимумах, установленных чуть выше 2360 пунктов по индексу МосБиржи. При этом в случае отступления ниже данной отметки индекс может уйти в диапазон 2000-2200 пунктов, считает Зварич.

В США индексы акций в понедельник снизились на 1,2-2,2% во главе с Nasdaq Composite на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США и перед началом публикации корпоративных отчетностей за первый квартал.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник поднималась до 2,78%, обновив максимум с начала 2019 года, во вторник показатель превысил 2,82%. Увеличение доходности госбондов вызвано ожиданиями активного повышения ключевой ставки Федрезервом в текущем и следующем году.

Сезон отчетности за первый квартал стартует в среду, первым финансовые показатели обнародует банк JPMorgan. Кроме того, на этой неделе ожидаются отчетности других ведущих банков Уолл-стрит, а также страховщика UnitedHealth Group (SPB: UNH) и инвестиционной компании BlackRock (SPB: BLK).

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,9-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Инвесторы ждут выходящих во вторник данных об инфляции в США за март, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по уровню ключевой ставки. Кроме того, участники рынка оценивают ситуацию с коронавирусом в КНР.

Опрошенные Trading Economic аналитики ожидают, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце ускорились до 8,5% с 7,5% в феврале, когда инфляция обновила максимум с 1982 года.

В Германии потребительские цены в марте выросли на 7,6%, как и ожидалось, свидетельствуют окончательные данные.

На нефтяном рынке утром во вторник цены отскочили вверх после падения накануне, Brent отыграла рубеж $100 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $100,57 за баррель (+2,1% и -4,2% в понедельник), майская цена WTI - $96,46 за баррель (+2,3% и -4% накануне).

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома, и город обещает вновь ужесточить ограничения, если заболеваемость COVID-19 начнет расти.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам ОПЕК, в результате нынешних и будущий санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-9,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-5,4%).

Подорожали бумаги "Росбанка" (+39,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,5%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,61 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,89 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 628 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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