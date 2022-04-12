Роснефть-001Р-04: привлекательная премия при ограниченных рисках - "Финам"

Выпуск бондов "Роснефти" серии 01Р-04 может быть интересен консервативным инвесторам как привлекательная премия при ограниченных рисках, полагает аналитик "Финама" Алексей Козлов.

"Если посмотреть на карту рынка, то выпуск выглядит интересно по сравнению с наиболее ликвидными бумагами из нефтяной отрасли, - указывает эксперт. - Более широкий спред может быть связан как с относительно более высокой долговой нагрузкой "Роснефти" относительно конкурентов, так и с рыночной неэффективностью в "бумагах-конкурентах" (все же ликвидность по ним оставляет желать лучшего). На текущий момент можно зафиксировать доходность на уровне 15,6% с офертой через год. Спред доходности к кривой ОФЗ последнее время составляет более 200 б. п., при среднем историческом значении 50-100 б. п. Учитывая лидирующие позиции компании в отрасли, системную значимость, потенциал роста выручки в связи с высокими ценами на нефть, хорошие показатели долговой нагрузки и сильную ликвидную позицию, считаем, что премия за риск по этому выпуску завышена и будет стремиться к своим историческим значениям".

По мнению Козлова, выпуск может быть интересен консервативным инвесторам, преследующим цель переждать и присмотреться, как будет складываться ситуация на финансовых рынках, при этом зафиксировав хорошую доходность - до 15,6% по этому довольно ликвидному выпуску.

Отмечает аналитик "Финама" и риски:

- Санкционное давление, связанное главным образом с ограничением на поставку нефти и нефтепродуктов в ЕС и возможной национализацией Rosneft Deutschland.

- Относительно высокая долговая нагрузка по сравнению с конкурентами по отрасли.

- Рецессия в российской экономике негативно скажется на внутреннем бизнесе компании.

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