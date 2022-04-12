Давление на рубль, скорее всего, усилится с конца апреля - "Открытие Инвестиции"

Давление на рубль, скорее всего, усилится с конца апреля по мере восстановления импорта РФ по новым каналам, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Рубль в первой половине дня слабел до 82,09 за доллар и 88,75 за евро. Столь сильное движение стало реакцией на отмену комиссии при покупке евро и долларов на валютной секции. С 18 апреля банки также смогут продавать наличную валюту, но лишь поступившую после 9 марта. Объёмы существенно не изменились, что говорит об относительно слабом частном спросе. В данном случае сдерживающим фактором выступают высокие ставки по рублёвым депозитам, которые были открыты в середине марта. То есть эти средства начнут поступать на рынок к середине лета, а пока курс продолжит формироваться за счёт баланса продаж внешней выручки и спроса импортёров. Мы полагаем, что с конца апреля и далее будет постепенно восстанавливаться импорт по новым каналам, что усилит давление на рубль", - пишет ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

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