Пара доллар-рубль может завершить торги снижением в диапазон 76-78 руб./$1 - ПСБ

Пара доллар-рубль может завершить торги во вторник снижением в диапазон 76-78 руб./$1 ввиду ограниченного спроса на американскую валюту, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торги долларом в понедельник впервые за долгое время проходили без комиссий в 12% на покупку американской валюты, ввиду чего спекулятивность на валютном рынке частично вернулась, - напоминает эксперт. - Так, объем торгов увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым понедельником, а курс доллара по началу торгов подскочил к отметке 82руб./$1. Тем не менее, сохраняющийся избыток долларов, благодаря ограниченному импорту в страну, скорректировал пару доллар-рубль к отметке 79 руб./$1. Во вторник мы ожидаем, что пара доллар-рубль может завершить торги снижением в диапазон 76-78 руб./$1 ввиду ограниченного спроса на американскую валюту. Не исключаем, что во второй половине дня, в негативном сценарии, рубль может слегка ослабнуть в случае пессимистичной статистики по инфляции США".

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