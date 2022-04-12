Рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после падения по итогам понедельника

Москва. 12 апреля. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после снижения накануне, вызванного смягчением ЦБ РФ некоторых мер валютного контроля, введенных в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,56-79,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,75 руб./$1 (-31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,76 руб./EUR1 (-51,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,5 коп. к уровню закрытия 11 апреля, до 81,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,96 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,77 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов в рамках технической коррекции после падения накануне, вызванного смягчением ЦБ РФ некоторых мер валютного контроля, введенных в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.

С понедельника клиенты банков могут получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. С 18 апреля банки вновь получат возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля. Кроме того, Банк России с 11 апреля 2022 года отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Участники рынка также анализируют возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне усиления инфляционного давления в США. Ожидается более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики американским центробанком. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс накануне заявил, что видит "высокую вероятность" подъема базовой процентной ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на майском заседании.

"Повышение ставки на 50 б.п., конечно же, заслуживает обсуждения и, возможно, даже является высоковероятным, если мы хотим достичь нейтрального уровня к декабрю", - заявил он. Эванс полагает, что "нейтральным" уровнем ставки, не сдерживающим, но и не ограничивающим экономическую активность, является диапазон 2,25-2,5%.

В центре внимания трейдеров во вторник данные об инфляции в США, которые будут обнародованы Минтруда в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает, что рост потребительских цен в США в марте ускорился до 8,4% в годовом выражении по сравнению с 7,9% в феврале.

Цены на нефть растут во вторник, корректируясь после 4%-го падения по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома, и город обещает вновь ужесточить ограничения, если заболеваемость COVID-19 начнет расти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК во вторник составляет $101,14 за баррель, что на 2,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,94 за баррель, что на 2,81% выше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам ОПЕК, в результате нынешних и будущий санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки. Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.