Ведущие банки США, вероятно, покажут снижение выручки и прибыли в 1К22 - "Финам"

Ведущие банки США, вероятно, покажут снижение выручки и прибыли в I квартале 2022г, полагает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"США начинается сезон корпоративных отчетностей за 1 квартал 2022г, при этом в предстоящие дни свои финансовые показатели представят крупнейшие банки. Мы ожидаем достаточно слабых результатов у JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Так, выручка банков, скорее всего, покажет в среднем отрицательную динамику в годовом выражении в связи с резкой просадкой результатов инвестбанковских подразделений банков. Так, объем сделок M&A в 1 квартале этого года, по данным Dealogic, упал на 29% (г/г), кроме того, на фоне резко выросшей волатильности на финансовых рынках заметно снизилось число и объемы размещений акций и облигаций, что отрицательно скажется на консультационных доходах", - пишет эксперт.

В то же время это, вероятно, будет частично компенсировано ростом поступлений от торговых операций и улучшением показателей процентного бизнеса банков, который должен выиграть от увеличения процентных ставок и повышения спроса на кредиты, полагает Додонов.

"Что же касается чистой прибыли банков, она может продемонстрировать существенное снижение, - прогнозирует стратег "Финама". - Эффект от роспуска создававшихся в пандемийный 2020г резервов на возможные потери по займам в основном уже исчерпал себя и больше не будет оказывать такую поддержку прибыли, как в предыдущие кварталы. Более того, его влияние скорее всего станет противоположным. Помимо этого, давление на прибыль будут оказывать ожидаемое сокращение выручки и заметный рост операционных расходов".

