Возможна стабилизация доходностей ОФЗ около текущих уровней во вторник - ПСБ

Возможна стабилизация доходностей ОФЗ около текущих уровней на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает, что в понедельник инвесторы продолжили отыгрывать ожидания снижения ключевой ставки ЦБР. Повышенным спросом пользовались облигации с длинным сроком обращения. Доходность ОФЗ срочностью более пяти лет снизилась на 10 - 15 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос с 119,0% до 121,6%. При этом инвесторы стремились закрыть позиции в коротких бумагах. Доходность ОФЗ с погашением в июле и декабре этого года выросла на 50-60 б.п.

"Удешевление рубля на фоне ослабления мер валютного контроля вчера нейтрально отразилось на ходе торгов ОФЗ, - пишет эксперт. - Повышение спроса на валюту пока не приобрело устойчивый характер. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2022г составило $58 млрд (рост в 2,6х раза по сравнению с I кварталом 2021г). Высокие цены на экспортируемые из РФ сырьевые товары, сокращение импорта, погашение внешнего долга в рублях, ограничения на вывод капитала из РФ в ближайшее время будут работать в пользу укрепления рубля. Во вторник ждем нейтральной динамики цен рублевых гособлигаций. Повышение спроса на ОФЗ может произойти ближе к плановому заседанию ЦБР по ставке 29 апреля".

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