Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $100-102/барр. во вторник - ПСБ

Нефть марки Brent будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне $100-102 за баррель, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Внимание участников торгов будет приковано к данным по инфляции в США, которые могут существенно повлиять на нефтяные цены. Поддержку ценам оказывает вчерашнее заявление ОПЕК. В нём было сказано, что ограничения в отношение российской нефти могут привести к серьёзным потрясениям на сырьевых рынках, а также то, что объёмы нефти из России будет практически невозможно компенсировать", - отмечает эксперт в комментарии.

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