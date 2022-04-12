Возможно укрепление рубля до 77 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 77 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent держатся выше $100 за баррель во вторник благодаря некоторому смягчению карантина в Шанхае, отмечают в инвестбанке. Накануне ОПЕК заявила о том, что невозможно будет полностью компенсировать потенциальное выпадение большого объёма поставок из России, что поддержало цены на нефть.

Рынок ОФЗ в понедельник продолжал отыгрывать снижение ключевой ставки: доходности ОФЗ снизились на 10-15 б.п. Во вторник, скорее всего, также будут преобладать покупатели, полагают эксперты Sber CIB. Опережающую динамику по их мнению, могут показать корпоративные облигации, которые отстали от ОФЗ в последние дни.

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