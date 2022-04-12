Вероятно продолжение коррекции вниз индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение коррекции вниз индекса Мосбиржи (ниже 2500 пунктов) на торгах во вторник ввиду отсутствия краткосрочных драйверов поддержки, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Лучше рынка", в случае ослабления рубля, во вторник могут оказаться бумаги экспортных компаний, отмечает эксперт в комментарии.

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