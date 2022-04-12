Цены рублевых корпбондов во вторник вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 12 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних сигналов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Так, с одной стороны, поддержку рублевым облигациям будут оказывать такие факторы, как внеплановое снижение Банком России ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 17% годовых, а также объявленные Минфином РФ планы не выходить в этом году на первичный рынок с новыми размещениями.

С другой стороны, определенное давление на котировки рублевых облигаций будет оказывать в целом нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала. Так, американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США и перед началом публикации корпоративных отчетностей за первый квартал. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник поднималась до 2,779% годовых, обновив максимум с начала 2019 года. Увеличение доходности госбондов вызвано ожиданиями активного повышения ключевой ставки Федрезервом в текущем и следующем году.

Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о мартовской инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economic аналитики ожидают, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце ускорились до 8,5% с 7,5% в феврале, когда инфляция обновила максимум с 1982 года.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Инвесторы в том числе ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее и могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, участники рынка оценивают ситуацию с коронавирусом в КНР. Японский Nikkei упал по итогам торгов на 1,8%. Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК опустился на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК снизился на 0,5%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng к 8:23 МСК вырос на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть активно растут во вторник, корректируясь после 4%-го падения по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома, и город обещает вновь ужесточить ограничения, если заболеваемость COVID-19 начнет расти.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам ОПЕК, в результате нынешних и будущий санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями, мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК во вторник составила $101,5 за баррель, что на 3,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,2%, до $98,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $97,35 за баррель, что на 3,25% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 4%, до $94,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,547 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,743 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 апреля снизился на 0,07% по отношению к пятнице и составил 101,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (9-11 апреля) потерял всего 0,01%, опустившись до 723,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+3,63%), "Металлоинвест БО-04" (+2,56%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+1,7%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-20R" (-3,9%), "Роснефть-001Р-04" (-1,05%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,87%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 27-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 20,2% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2%.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставки 10-11-го купонов по облигациям серии 001Р-04. Ставки будут привязаны к ключевой ставке ЦБ и рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,95% годовых. По выпуску предстоит плановая оферта с исполнением 26 апреля.

МХК "ЕвроХим" выплатила последний купон на сумму 809,97 млн рублей и погасила выпуск облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 19 млрд рублей. Трехлетний выпуск был размещен в апреле 2019 года по ставке полугодового купона 8,55% годовых до погашения.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", поясняет эмитент. Дата истечения срока технического дефолта по обоим выпускам - 25 апреля 2022 года. Выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года объемом 500 млн рублей был размещен в августе 2020 года по ставке ежемесячного купона 11,5% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация начиная с ноября 2023 года. Четырехлетние облигации серии 002Р-02 на 123,082 млн рублей компания завершила размещать в марте текущего года. Ставка ежемесячного купона - 13,5% годовых. Предусмотрена амортизация начиная с ноября 2024 года.