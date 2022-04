Brent подорожала до $100,12 за баррель

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США и перед началом публикации корпоративных отчетностей за первый квартал.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник поднималась до 2,779%, обновив максимум с начала 2019 года. Увеличение доходности госбондов вызвано ожиданиями активного повышения ключевой ставки Федрезервом в текущем и следующем году.

Тем временем сезон отчетности за первый квартал стартует в среду, когда финансовые показатели обнародует банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM). Кроме того, на этой неделе ожидаются отчетности других ведущих банков Уолл-стрит, а также страховщика UnitedHealth Group (SPB: UNH) и инвестиционной компании BlackRock (SPB: BLK).

"Даже если сезон отчетности в США покажет хороший рост прибылей, мы сомневаемся, что компании начнут пересматривать собственные прогнозы в сторону повышения, - отметил экономист Capital Economics Оливер Аллен. - Из-за этого мы ожидаем лишь незначительного роста американского фондового рынка до конца года".

Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о мартовской инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economic аналитики ожидают, что темпы роста потребительских цен в прошлом месяце ускорились до 8,5% с 7,5% в феврале, когда инфляция обновила максимум с 1982 года.

Акции Twitter (SPB: TWTR) выросли в цене на 1,7%. Ранее глава компании Параг Агравал сообщил, что гендиректор Tesla (SPB: TSLA) Илон Маск не станет входить в совет директоров соцсети.

Капитализация самой Tesla снизилась на 4,8%, несмотря на данные, что поставки электромобилей компании, произведенных в Шанхае, в первом квартале 2022 года выросли на 2% в поквартальном исчислении.

Цена бумаг SailPoint Technologies Holdings (SPB: SAIL) выросла на 29%. Инвестиционная компания Thoma Bravo договорилась о приобретении американской ИТ-компании, работающей в сфере кибербезопасности, за $6,9 млрд.

В ИТ-секторе США в понедельник состоялась еще одна крупная сделка - разработчик программного обеспечения в сфере кибербезопасности Kaseya Ltd. достиг соглашения о приобретении конкурирующей фирмы Datto Holding Corp., оценив компанию в $6,2 млрд. Цена акций Datto подскочила на 21% и достигла максимума с момента IPO компании в октябре 2020 года.

Рыночная стоимость American Express Co. (SPB: AXP) упала на 3,3% после того как аналитики JPMorgan понизили рекомендацию для акций платежного сервиса до "нейтрального" уровня с "выше рынка" на фоне повышенной неопределенности в отношении роста американской экономики. Аналитики сохранили целевую цену на уровне $200 за акцию.

Тем временем акции AT&T Inc. (SPB: T) подскочили на 7,7% благодаря рекомендации JPMorgan покупать их.

Цена акций канадской Shopify Inc. выросла на 2,4%. Оператор платформы для создания интернет-магазинов сообщил о планах провести сплит акций из расчета 10 к 1 для повышения их доступности для большего количества инвесторов.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 1,19% и составило 34308,08 пункта. Лидерами снижения стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 3,9%, и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-2,6%). В плюсе завершили торги только четыре компании - Verizon Communications (SPB: VZ), Dow Inc. (SPB: DOW), Travelers Cos. (SPB: TRV) и 3M Co. (SPB: MMM), при этом их рост был менее 0,7%.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,69% - до 4412,53 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite упало на 2,18% и составило 13411,96 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник.

Инвесторы в том числе ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее и могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, участники рынка оценивают ситуацию с коронавирусом в КНР.

Японский Nikkei к 8:17 МСК снизился на 1,66%.

В лидерах падения находятся бумаги транспортных компаний Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-6%), Nippon Yusen K.K. (-5,6%) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-5,6%).

Акции производителей полупроводниковых компонентов Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. уменьшаются на 5,6% и 1,9%.

Цена бумаг Honda Motor Co. Ltd. уменьшается на 0,03%. Автопроизводитель планирует ежегодно производить 2 млн электромобилей к 2030 году в рамках усилий по сокращению выбросов углерода, говорится в сообщении компании.

Гонконгский Hang Seng к 8:23 МСК поднялся на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, пишет Trading Economics. Власти Шанхая в понедельник начали частично смягчать локдаун, объявленный более двух недель назад.

В лидеры роста среди компонентов гонконгского индекса выходят акции технологической компании Netease Inc. (+4,8%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+4,6%) и производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (+4,1%).

Бумаги интернет-компании JD.com Inc. (SPB: JD) прибавляют в цене 4,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК опустился на 0,9%.

В лидерах падения находятся акции автопроизводителя SsangYong Motor Co. Ltd., которые дешевеют на 19,2%.

Тем временем цена акций производителя электроники LG Corp. уменьшается на 2,8%, его конкурента Samsung Electronics Co. - на 1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,1%, Hyundai Motor Co. Ltd. - дешевеют на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:19 МСК снизился на 0,5%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. упала на 0,4%, Rio Tinto Ltd. - выросла на 0,4%.

Цены на нефть растут во вторник, корректируясь после 4%-го падения по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома, и город обещает вновь ужесточить ограничения, если заболеваемость COVID-19 начнет расти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $100,12 за баррель, что на $1,64 (1,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,3 (4,2%), до $98,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96 за баррель, что на $1,71 (1,81%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $3,97 (4%), до $94,29 за баррель.

"То, что мы видим на рынке сегодня, - это краткосрочное ралли, - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investmnt Corp. Сунчил Юн. - Инвесторы по-прежнему опасаются негативных последствий распространения вируса для экономического роста Китая и спроса на нефть".

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам ОПЕК, в результате нынешних и будущий санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями, мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.