Предпосылок для сильного направленного движения индекса Мосбиржи во вторник утром нет - "Алго Капитал"

Явных предпосылок для сильного направленного движения индекса Мосбиржи во вторник утром нет, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2500-2610 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2480, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние волатильной консолидации. Явные предпосылки для сильного направленного движения указанного индекса во вторник утром отсутствуют", - указывает эксперт.

Динамика внешних рынков и характер иностранной статистики по-прежнему не имеют решающего значения для хода торгов в России, обращает внимание Манжос. Намного более значимыми останутся внешнеполитические новости, отмечает он.

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