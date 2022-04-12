Стратегически рынок ОФЗ привлекателен - Sber CIB

Стратегически рынок ОФЗ привлекателен для инвесторов в настоящее время, считают аналитики Sber CIB.

"Доходности ОФЗ уже закладывают снижение ключевой ставки Банка России примерно до 11% к концу текущего года, потенциал дальнейшего существенного снижения доходностей в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, ограниченный. По нашему мнению, стратегически рынок ОФЗ привлекателен, поскольку в 2023 году мы ожидаем замедления инфляции и дальнейшего снижения ставки для поддержания экономики. Кроме того, в этом году котировки ОФЗ может поддержать тот факт, что Минфин не намерен выходить на первичный рынок с размещением ОФЗ. В фокусе инвесторов будут данные по инфляции и геополитические новости", - отмечают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.