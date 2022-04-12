Ближайшей поддержкой для цены нефти пока остается уровень $97,5/барр. - BCS Express

Ближайшей поддержкой для стоимости фьючерсов на нефть марки Brent пока остается уровень $97,5 за баррель, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Ключевыми драйверами снижения цены нефти выступают надежды на то, что рекордный выпуск нефти из стратегических резервов МЭА сможет устранить дисбалансы на рынке в ближайшие месяцы. При этом Bloomberg сообщает, что российский морской экспорт нефти в первую неделю апреля резко вырос. Параллельно разрушительное влияние на спрос оказывают карантин в Китае и укрепление доллара США. Ближайшей поддержкой для фьючерсов нефти марки Brent остается уровень $97,5 за баррель. Здесь покупатели могут стать более активными, если информационный фон будет располагать к оптимизму", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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