Устойчивый рост индекса Мосбиржи в ближайшие дни маловероятен - BCS Express

Устойчивый рост индекса Мосбиржи в ближайшие торговые дни маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Предпосылок к какому-то существенному всплеску торговой активности на рынке акций РФ пока не наблюдается. При этом стоит помнить, что невысокая ликвидность создает основу для чрезмерной реакции котировок акций на те или иные корпоративные и общерыночные события, - пишет аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи общая техническая картина пока не меняется. Наблюдается фаза широкой боковой консолидации. Ближайшая область поддержки расположена около 2500 пунктов. Долгосрочный взгляд на перспективы рынка положительный, но в ближайшие сессии силы для устойчивого подъема вряд ли появятся. Чуть "лучше рынка" могут выглядеть акции производителей цветных и драгоценных металлов, угольщиков, транспортных компаний (за исключением авиаперевозчиков)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.