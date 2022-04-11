Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2560п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью и на санкционных новостях

Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ в понедельник снизился по большинству blue chips на фоне антироссийского санкционного давления Запада и подешевевшей нефти, индекс Мосбиржи опустился ниже 2560 пунктов, при этом ослабление рубля на новостях от ЦБ РФ оказало локальную поддержку бумагам экспортеров.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2557,16 пункта (-1,4%, в начале торгов индекс за счет падения рубля поднимался выше 2620 пунктов), индекс РТС упал до 1017,05 пункта (-5,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,9% во главе с "НОВАТЭКом" (MOEX: NVTK).

Доллар подорожал до 79,19 рубля (+3,11 рубля), утром курс взлетал до 82,1 руб./$1.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-4,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,3%), бумаги "Аэрофлота" (-4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,5% и -3,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания вечером в пятницу.

"АЛРОСА", попавшая в санкционные списки США и Великобритании, не может выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заявила компания в понедельник. Алмазодобывающая компания с 24 марта находится под санкциями Великобритании, в пятницу она подпала и под блокирующие санкции США.

Включение в SDN List в сочетании с ранее введенными санкциями Великобритании делает техническим невозможным обслуживание долговых обязательств, говорится в сообщении "АЛРОСА". В данный момент компания изучает варианты того, как можно будет исполнить свои обязательства по выплатам, отмечается в сообщении.

"Северсталь" решила временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года в связи с тем, что "значительная часть ее акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения, и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим", говорится в сообщении компании.

Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по результатам IV квартала 2021 года запланировано на годовом собрании акционеров 20 мая 2022 года. "В текущих макроэкономических условиях руководство компании не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года", - заявила компания.

Банк России с понедельника смягчил правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки. В частности, с 11 апреля ЦБ отменил 12%-ную комиссию на покупку валюты через брокеров. Предписание брокерам при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов взимать комиссию действовало с 3 марта.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги РФ в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), сообщило агентство в субботу, 9 апреля. Рейтинги понижены после того, как Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

В Кремле считают лишенным объективных причин сообщение агентства S&P Global Ratings о понижении рейтинга России до уровня "выборочный дефолт".

Как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "совершенно однозначно, что объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств".

Британия будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию, в частности, повлияет на ее возможности использовать энергетические ресурсы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, необходимо предоставлять всяческую поддержку Украине, и совместно с партнерами Лондон будет усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю.

Власти Канады вводят санкции против еще 33 российских оборонных предприятий, говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник.

Европейская комиссия включила в черный список (EU Air Safety List) 20 российских авиакомпаний, говорится в сообщении регулятора. В список попали, в том числе, крупнейшие авиакомпании РФ: "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Россия", "Победа", "ЮТэйр" (MOEX: UTAR), S7. Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, торговый день на рынке акций РФ прошел на фоне "медвежьих" настроений ввиду сохраняющегося санкционного давления Запада, а также на фоне снижения котировок на энергоносители.

Наиболее слабо выглядел сектор химической промышленности ("Фосагро" (MOEX: PHOR), "Акрон" (MOEX: AKRN), "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC)) на фоне введенных импортных пошлин странами ЕС на калийные и сложные удобрения. На фоне ослабления рубля скорректировался вниз и финансовый сектор, за исключением взлетевших бумаг Росбанка (MOEX: ROSB) после новостей о его приобретении "Интерросом", принадлежащим владельцу "Норникеля" Владимиру Потанину, который находится "вне" санкций. Скорректировались вниз бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа", несмотря на продолжающийся рост цен на газ.

В целом явных стимулов к росту индекса МосБиржи пока не наблюдается. ЕС приступил к формированию шестого пакета санкций в адрес РФ, а цены на нефть пребывают под давлением. В ближайшее время индекс будет консолидироваться в диапазоне 2560-2650 пунктов, полагает Жильников.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в понедельник подросли акции "Петропавловска" и Polymetal на фоне роста цен на золото (золото на спот-рынке превысило $1960 за тройскую унцию). Акции "АЛРОСА" продолжили отыгрывать включение компании в санкционный список США. Акции металлургов оказались под давлением на новостях о заморозке ряда строительных проектов.

ЦБ РФ с понедельника отменил комиссию на покупку физлицами евро и долларов на "Мосбирже. Первой реакцией было резкое ослабление рубля, но уже к середине торгов отечественная валюта смогла отыграть часть потерь. Пока сложно говорить об устойчивости ослабления, поскольку импорт все еще остается низким. Экспортеры продают 80% своей выручки, что поддерживает предложение валюты на достаточно высоком уровне. По мере установления новых каналов поставки дисбаланс продавцов и покупателей валюты постепенно сгладится. Ожидания высокого частного спроса не оправдались, поскольку многие желающие купить евро и доллары разместили свои рублевые средства на депозитах с повышенной ставкой. Соответственно, этот возможный спрос начнет проявляться к концу июня, считает аналитик.

Нефть Brent потеряла в цене около 4%. В Китае сохраняются и даже вводятся новые карантинные меры в ряде городов, включая 26-миллионный Шанхай. На карантин уходит Гуанчжоу, закрывая школы и целые районы, ограничивая передвижение граждан. Кроме того, в конце прошлой недели страны ОЭСР договорились о координированной продаже до 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов в течение шести месяцев. Соответственно, в краткосрочной перспективе нефть будет демонстрировать слабость. В дополнение к этому также можно говорить о вероятном экономическом спаде в Европе из-за резкого сокращения торговли с РФ. За счет этого дефицит предложения может сойти на нет, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в ходе торговой сессии поддержкой акциям сырьевых экспортеров выступала слабость рубля. В геополитическом фоне можно выделить неутихающую санкционную активность западных стран и вместе с тем затишье в переговорном процессе по деэскалации конфликта на Украине.

Во вторник в США будут опубликованы данные о росте потребительских цен в марте - ожидается его ускорение до 8,5% в годовом выражении. Если показатель превысит прогноз, то рисковые активы могут локально оказаться под усиленным давлением. Также во вторник ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, а EIA представит обзор Short-Term Energy Outlook.

Краткосрочно можно ожидать сохранения неоднородной динамики на российском рынке акций. Во вторник индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2500-2700 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, инвесторы продолжают сокращать объем акций в портфелях, эту тенденцию поддерживает и негативный внешний фон, хотя его влияние минимально. Основным фактором остается оценка инвесторами риска ухудшения геополитического фактора, что способствует продажам акций.

Индекс МосБиржи закрепился ниже отметки 2600 пунктов, что говорит в пользу развития сценария снижения, первой целью которого могут выступить мартовские минимумы, установленные чуть выше 2360 пунктов. В случае пробоя этой поддержки можно ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2000-2200 пунктов, считает аналитик.

Активизация спроса в иностранных валютах связана со снятием повышенной комиссии, которая взималась при покупке валюты на бирже. Сейчас инвесторы получили возможность увеличить объем иностранной валюты в своих портфелях без дополнительных транзакционных издержек. Плюс к этому текущие уровни, учитывая сохраняющиеся геополитические риски, оказались привлекательными для покупателей. В ближайшее время тенденция к восстановлению курсов доллара и евро может быть продолжена. При этом в рамках текущей недели возможно закрепление доллара в диапазоне 80-85 руб./$1, считает Зварич.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила рост акций "Мечела" (+8,4%, до 110,99 рубля - прим. ИФ), обновивших максимум с конца февраля.

С технической точки зрения акции "Мечела" пока не выглядят достаточно уверенно. Тем не менее закрепление выше 112 руб. будет неплохим сигналом в пользу возможного развития роста к следующим сопротивлениям 125 руб., 135 руб., 150 руб., а далее - к февральскому пику 162,60 руб. В обратном случае у текущих уровней стоит ждать разворота вниз и развития среднесрочного "медвежьего" тренда. С фундаментальной точки зрения в 2021 году в структуре продаж "Мечела" на Европу, которая ввела эмбарго на экспорт российского угля, приходилось около 20% выручки, в то время как около половины общих объемов продукции компания реализовывала в России.

Первый тур президентских выборов во Франции принес победу действующему президенту Эммануэлю Макрону, но его главный соперник Марин ле Пен также получила значительную поддержку, что предвещает непростую борьбу на финальном голосовании 24 апреля. На нефтяном рынке цены упали, не получив новых позитивных драйверов - рынок остается под давлением фактора ограниченного спроса из-за локдаунов в Китае, а также увеличивающегося предложения на фоне реализации стратегических резервов МЭА и США. Риски закрепления нефтяных котировок Brent по итогам недели ниже $100 за баррель усиливаются, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика фондовых площадок, индексы Китая и Гонконга достигли минимумов за несколько недель на фоне данных об инфляции в КНР (японский Nikkei просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite упал на 2,6%, гонконгский Hang Seng - на 3%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX снизились на 0,6-0,7%, французский CAC 40 вырос на 0,1%), "минусуют" Штаты (индексы теряют 0,5-1,6% во главе с Nasdaq).

Темпы роста потребительских цен в Китае ускорились в марте, в то время как повышение цен производителей продолжило замедляться. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении (максимум за три месяца) при прогнозах роста на 1,2% с февральского уровня 0,9%. Между тем, цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,8% в феврале. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 7,9%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, власти Китая продлили локдаун в Шанхае - крупном промышленном центре страны - в рамках мер борьбы с новой вспышкой COVID-19.

На нефтяном рынке в понедельник цены остаются под давлением продаж после просадки на прошлой неделе на фоне мер стран потребителей по высвобождению части нефти из резервов и вспышки коронавируса в Китае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $98,95 за баррель (-3,7% и +2,2% в пятницу), майская цена WTI - $94,72 за баррель (-3,6% и +2,3% в пятницу).

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Вышедший в пятницу доклад Baker Hughes показал, что число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 13 по сравнению с предыдущей неделей, до 546 штук.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-8,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-7,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-6,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-5,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,7% и -6,5% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,1%).

Лидерами роста выступили акции Росбанка (+39,5%, до 95,4 рубля - максимум с марта 2013 года), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+12,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+11,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+11%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,5%), "Мечела" (+8,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+8,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,5%), расписки GEMC (+6,8%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+5,8%).

Акции Росбанка взлетели на новостях о покупке "Интерросом" доли Societe Generale в банке.

Компания "Интеррос" Владимира Потанина приобретет долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, говорится в сообщении "Интерроса". Условия сделки не раскрываются. Сделка была согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, уточнил "Интеррос".

Сделка вызвана решением Societe Generale об уходе с российского рынка. В понедельник Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила о прекращении банковской и страховой деятельности в России. Иностранные банки задумались об уходе из России после эскалации конфликта на Украине и введения жестких санкций со стороны США, Великобритании и ЕС в отношении российской экономики и финансового сектора. Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Чистая прибыль ООО "Братский завод ферросплавов" (БЗФ, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) по РСБУ в 2021 году составила 3,479 млрд рублей, следует из отчета компании. Это значительно, на три порядка выше показателя 2020 года - тогда чистая прибыль составляла всего 2,921 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,79 млрд рублей (из них 6,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,28 млрд рублей на акции "Роснефти").