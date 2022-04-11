Цены "длинных" евробондов РФ выросли, остальные бумаги подешевели в понедельник вслед за UST

Москва. 11 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли, а остальные бумаги умеренно подешевели в понедельник вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях активного повышения процентной ставки ФРС для борьбы с инфляцией. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились в дальнем сегменте и расширились для "коротких" и среднесрочных бумаг.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, до 21,94% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 27,16% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 46 базисных пунктов, до 22,06% от номинала (их доходность снизилась на 50 базисных пунктов - до 26,18% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 16 базисных пунктов, подорожав до 18,38% от номинала (его доходность снизилась на 25 базисных пунктов - до 28,66% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 38 базисных пунктов, до 21,38% от номинала (их доходность выросла на 70 базисных пунктов - до 54,14% годовых), с погашением в 2027 году - на 41 базисный пункт, до 18,34% от номинала (доходность выросла на 76 базисных пунктов - до 48,37% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 25 базисных пунктов, подешевев до 26,17% от номинала (их доходность выросла на 143 базисных пункта - до 132,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 35 базисных пунктов, составив 26,17% от номинала (их доходность выросла на 300 базисных пунктов - до 144,27% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной формирования негативных настроений на мировых долговых рынках, в том числе развивающихся стран, являются опасения инвесторов относительно более активного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, и прежде всего Федрезервом США, для борьбы с инфляцией. Дополнительное давление на котировки "коротких" и среднесрочных отечественных евробондов оказывают и новые антироссийские санкции, объявленные западными странами в конце прошлой недели; при этом влияние данного фактора на дальний сегмент рынка сейчас не очень значительное.

Протокол мартовского заседания американского ЦБ, опубликованный на прошлой неделе, показал, что ФРС намерена сокращать объем активов на балансе гораздо быстрее, чем делала это в прошлом. Руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц. В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерв запоздал с выполнением своей миссии сдерживания инфляции и, вероятно, теперь будет действовать более решительно, чтобы взять инфляцию под контроль.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник повысилась на 3,8 базисного пункта, достигнув 2,753% годовых. Увеличение доходности госбондов вызвано ожиданиями активного повышения ключевой ставки Федрезервом в текущем и следующем году, а также скорого начала сокращения объема активов на балансе центробанка на фоне рекордной за 40 лет инфляции в Соединенных Штатах. В феврале темпы роста потребительских цен в США достигли 7,9%. Данные за март будут опубликованы во вторник, и опрошенные Trading Economic аналитики ожидают, что они укажут на ускорение инфляции до 8,5%.