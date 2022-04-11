Рубль закрыл торги понедельника падением к доллару и евро на фоне мер ЦБ РФ по ослаблению валютного контроля

Москва. 11 апреля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник; рубль ослаб к бивалютной корзине на фоне смягчения Банком России мер валютного контроля, в частности, временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров.

Курс доллара США составил 79,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,99 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 86,27 руб./EUR1, подорожав на 3,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,25 рубля - до 82,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов понедельника. Участники рынка отреагировали на смягчение ЦБ РФ мер валютного контроля, в частности, порядка операций с наличной валютой и на отмену комиссии на покупку валюты через брокеров после того, как они были введены в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.

Согласно решению ЦБ РФ, с понедельника, 11 апреля, клиенты банков могут получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. При этом с 18 апреля банки вновь получат возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Кроме того, Банк России с 11 апреля 2022 года отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Между тем, как сообщается в соответствующем разделе на сайте ЦБ РФ, Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ. Согласно календарю публикаций, в понедельник должны были быть опубликованы данные о внешней торговле за февраль.

В опубликованной в понедельник оценке платежного баланса РФ за первый квартал 2022 года данные по внешней торговле товарами были объединены в один показатель с данными по внешней торговле услугами.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2022 года составило $58,2 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,5 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика этого показателя определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом квартале 2022 года увеличилось также в 2,6 раза, до $66,3 млрд, по сравнению с $25,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Объем российского экспорта товарами и услугами в первом квартале 2022 года составил $156,7 млрд, что в 1,5 раза больше объема экспорта в первом квартале 2021 года ($104,8 млрд). Объем импорта в первом квартале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14% - до $90,4 млрд с $79,0 млрд.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль продолжил укрепляться на прошлой неделе, в пятницу курс пары "доллар-рубль" практически достигал 70 руб./$1. "Введенные ЦБ ограничения на движение капитала, а также падение импорта резко снизили спрос на валюту. Динамику усилили продажи со стороны клиентов крупных банков, подпавших под санкции. Очевидно, что при сохранении прежней экспортно ориентированной модели экономики текущий курс рубля требует коррекции. Уже в пятницу ЦБ смягчил условия покупки валюты на бирже и начал процесс снижения процентных ставок. В такой парадигме неизбежно ослабление рубля в среднесрочной перспективе, но локально рынок останется достаточно волатильным и плохо предсказуемым", - говорит Алексеев.

"...Активизация спроса в иностранных валютах может быть связана со снятием повышенной комиссии, которая взималась при покупке валюты. Сейчас же инвесторы получили возможность увеличить объем иностранной валюты в своих портфелях без дополнительных транзакционных издержек. Плюс к этому текущие уровни, учитывая сохраняющиеся геополитические риски, оказались привлекательными для покупателей. В ближайшее время тенденция к восстановлению курсов доллара и евро может быть продолжена. При этом в рамках текущей недели ожидаем закрепления американской валюты в диапазоне 80-85 рублей", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

"В понедельник, 11 апреля, курс рубля заметно ослаб. Сегодня участники торгов учитывали некоторые ослабления в валютном контроле Центробанка: отмену 12%-ной комиссии на покупку валюты через брокера, а также разрешение потребителям, у которых ранее были открыты валютные счета или вклады и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, получения наличными долларов и евро. Помимо этого, с 18 апреля ЦБ разрешает покупки иностранной валюты в банках. В совокупности с ранее пониженной до 17% ключевой ставкой данные оказали давление на курс рубля, как и ожидалось", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Власти Канады вводят санкции против еще 33 российских оборонных предприятий, сообщается на сайте правительства страны в понедельник. "Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора России", - отмечается в заявлении. В нем не указывается, о каких именно предприятиях идет речь. Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ расширил перечень оборудования для нефтегазовой отрасли, подпадающего под запрет импорта в Россию, сообщается в документе ЕС.

В частности, меры распространяются на поставки в Россию комплексного измерительного оборудования для бурения, включая инерциальные навигационные системы, оборудования для сейсмологических измерений, исследовательские эхолоты.

Также санкции наложены на импорт в РФ систем контроля газа и детекторов к ним, предназначенных для обнаружения сероводорода.

Как сообщалось, ЕС в последнем пакете санкций также ограничил импорт в Россию ряда оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ).

Власти европейских стран, решившие отказаться от российского угля, на этой неделе должны начать обсуждение прекращения импорта нефти из РФ. В Евросоюзе намерены сделать этот вопрос ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, в то время как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, отмечает газета.

Основное сопротивление санкциям в отношении импорта нефти и газа из России оказывает Германия, крупнейшая экономика Европы.

В числе анализируемых новых ограничений - введение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы у России была возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, Brent торгуется ниже $100 за баррель. Снижению цен способствуют растущие опасения ослабления спроса на энергоресурсы в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Шанхае продолжает расти, и пока непонятно, когда власти города отменят локдаун. Карантинные меры ограничили портовые операции в Шанхае, и некоторые нефтеперерабатвающие компании вынуждены сокращать производство, сообщает агентство Bloomberg.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 4,17% - до $98,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 4,09% - до $94,24 за баррель.

Нефтяной рынок волатилен с момента начала военной операции РФ на территории Украины. Инвесторы обеспокоены образованием дефицита предложения из-за отказа некоторых стран импортировать российские энергоресурсы.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей нефти дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 апреля на 4,3095 рубля, до 79,1596 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,2688 рубля, до 85,9752 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 4,2252 рубля по отношению к пятнице и составил 79,0493 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 4,2908 рубля и составил 79,1921 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 102,271 млн, из которых $995,989 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 106,282 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,5049 рубля, до 85,444 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 5,2579 рубля, до 85,6422 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR967,942 млн, из которых EUR587,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR380,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно снизились в понедельник в ожидании дальнейшего уменьшения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 221 базисный пункт (б.п.) - до 16,84% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 147 б.п. - до 17,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 209 б.п. - до 18,01%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 224 б.п. - до 18,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев обвалилась на 245 б.п. - до 18,66% годовых.