Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за февраль (09:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в марте (09:00 МСК);

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (12:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в марте (15:30 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США (19:00 МСК);

- совет директоров "Совкомфлота" обсудит дивиденды за 2021г.

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