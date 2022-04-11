Начало сезона отчетностей в США может спровоцировать просадку рынка акций на 5-6% - "Финам"

Начало сезона отчетностей в США может спровоцировать просадку рынка акций на 5-6% от текущих уровней, полагает аналитик "Финама" Наталия Малых.

"Сейчас начинается сезон отчетностей, и можно ожидать волны понижений прогнозов по прибыли эмитентами, аналитиками sell side, а также рекомендаций по акциям. Это основная точка уязвимости для американских акций, которая может спровоцировать просадку на 5-6% от текущих уровней. Слабее рынка, вероятнее всего, пока будут смотреться IT-сектор из-за роста стоимости капитала, а также потребительские товары выборочного спроса из-за смещения расходов американцев в сторону повседневных товаров по причине роста цен", - пишет эксперт.

По мнению Малых, фаворитом сейчас является нефтегазовый сектор, для которого наступили хорошие времена на фоне высоких цен на энергоносители и возможностей увеличения рыночной доли на европейском рынке. Даже до кризиса эти компании уже показывали хорошие финансовые результаты и восстанавливали выплаты акционерам (дивиденды и "байбэки") до допандемийных уровней. Сейчас этих возможностей будет еще больше, полагает аналитик. В O&G интересным вариантом могут стать нефтесервисные компании, чьи услуги станут более востребованными на фоне попыток нарастить добычу.

"Вторым лучшим сектором стал ЖКХ на фоне двух факторов, - указывает стратег "Финама". - Во-первых, появился спрос на защитные активы из-за рисков стагфляции. Во-вторых, ЖКХ, как ожидается, также должен принять активное участие в снижении зависимости от ископаемых источников энергии. Лучше остальных в этом секторе смотрятся компании с активными вводами СЭС и ВЭС, которые позволяют после запуска снизить топливные расходы. В условиях нарастания напряженности в геополитике хорошо смотрятся оборонные компании на фоне увеличения оборонных бюджетов ведущих стран".

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