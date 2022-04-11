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Рубль днем отыграл часть утренних потерь, но продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне ослабления валютного контроля ЦБ РФ

Москва. 11 апреля. Доллар США и евро растеряли часть роста, продемонстрированного при открытии торгов, продолжают дорожать более умеренными темпами на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне смягчения Банком России мер валютного контроля, в частности, временного порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров.

Курс доллара США составил 78,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,46 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 85,29 руб./EUR1, подорожав на 2,59 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,5 рубля - до 81,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько восстановил позиции после гэпа вниз к доллару и евро при открытии торгов, но продолжает дешеветь в обеих парах. Падение рубля происходит в условиях смягчения ЦБ РФ мер валютного контроля, в частности, порядка операций с наличной валютой и отмены комиссии на покупку валюты через брокеров после того, как они были введены в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке.

Согласно решению ЦБ РФ, с понедельника, 11 апреля, клиенты банков могут получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. При этом с 18 апреля банки вновь получат возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Кроме того, Банк России с 11 апреля 2022 года отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Кроме того, ЦБ РФ в пятницу, 8 апреля, внепланово понизил ставку до 17% после того, как 28 февраля также внепланово повысил ставку более чем вдвое - до 20% с 9,5%. При этом Банк России 8 апреля сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.

В заявлении регулятора говорится, что он "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

"В понедельник рубль открылся с большим межсессионным разрывом вниз, но быстро отыграл существенную часть этих потерь и после кратковременной просадки продолжил возвращать утраченные позиции. Нисходящий импульс рубля был вызван снятием валютных ограничений ЦБ, которое произошло в пятницу уже после закрытия российских торгов. Правда, сегодняшние покупки инвалюты носят по большей части спекулятивный и эмоциональный характер, поскольку остается в силе рыночный дисбаланс, вызванный мерами ЦБ и властей по стабилизации рубля и финансово-экономической системы на фоне жестких санкций. Конечно, нынешние послабления вернут часть покупателей инвалюты, однако вряд ли это приведет к более существенному и продолжительному ослаблению рубля, пока не уменьшат объем обязательной продажи экспортной выручки с нынешних 80% и/или смягчат почти запретительные ограничения на вывод инвалюты за рубеж", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Падение курса рубля на открытие недели ожидаемо и закономерно - перед выходными ЦБ РФ отменил брокерскую комиссию 12% на операции с иностранной валютой, снизил ставку с 20% до 17%, а также анонсировал возобновление разрешения на покупку наличной валюты. Неудивительно, что ослабление поддержки рубля спровоцировало разворот курса с потерей части завоеванных позиций. При этом наша валюта все же останется на плаву благодаря сохраняющейся паузе по бюджетному правилу и продаже 80% выручки экспортерами. Против дальнейшего укрепления рубля также говорит продолжающееся введение санкций в отношении России, а крепкий доллар служит еще одним препятствием для "россиянина"", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В текущих условиях резкое снижение ключевой ставки не оказывает заметного негативного влияния на рубль, и более важными стали действия по смягчению текущих мер поддержки, объявленные вечером в пятницу. Так, Банк России отменяет 12%-ную комиссию на покупку валюты, а также разрешает покупку наличной валюты населению. В ближайшее время определять динамику рубля продолжат действия ЦБ - при возобновлении укрепления рубля регулятор может продолжить смягчение мер поддержки", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Власти Канады вводят санкции против еще 33 российских оборонных предприятий, говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник. "Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора России", - отмечается в заявлении. В нем не указывается, о каких именно предприятиях идет речь. Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ расширил перечень оборудования для нефтегазовой отрасли, подпадающего под запрет импорта в Россию, сообщается в документе ЕС.

В частности, меры распространяются на поставки в Россию комплексного измерительного оборудования для бурения, включая инерциальные навигационные системы, оборудования для сейсмологических измерений, исследовательские эхолоты.

Также санкции наложены на импорт в РФ систем контроля газа и детекторов к ним, предназначенных для обнаружения сероводорода.

Как сообщалось, ЕС в последнем пакете санкций также ограничил импорт в Россию ряда оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа (СПГ).

Нефтяные котировки ускорили снижение в понедельник днем после падения по итогам предыдущей недели на фоне мер стран-потребителей по высвобождению топлива из резервов и вспышки коронавируса в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подешевели на 4,32% - до $98,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 4,63% - до $93,71 за баррель.

Нефтяной рынок волатилен с момента начала военной операции РФ на территории Украины. Инвесторы обеспокоены образованием дефицита предложения из-за отказа некоторых стран импортировать российские энергоресурсы.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей нефти дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Тем временем в Китае продлили локдаун в Шанхае в рамках мер борьбы с новой вспышкой COVID-19. "Это означает, что крупный бизнес-центр Китая с 25 млн населения, на который приходится около 4% потребления нефти в стране, приговорен к простою", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно снизились в понедельник в ожидании дальнейшего уменьшения ключевой ставки Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 221 базисный пункт (б.п.) - до 16,84% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 147 б.п. - до 17,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 209 б.п. - до 18,01%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 224 б.п. - до 18,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев обвалилась на 245 б.п. - до 18,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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