BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1050 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: не выше 925 рублей, потенциальная доходность: от 13,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс" можно установить на 4-5% ниже цены открытия, но стоит помнить, что есть риски срабатывания из-за высокой волатильности, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Аналитик BCS Express указывает на следующие факторы привлекательности акций эмитента:

- Отставание от рынка. "С 25 февраля цена бумаги выросла на 9% против 10% у индекса Мосбиржи или 30% у "Полюса". Компания сообщила, что на продажи слитков в России повлияли санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, но добавила, что продажи полностью отрегулированы. Операционная деятельность не пострадала, производственный план на 2022 год остается актуальным", - отмечает Пучкарев.

- Оживление в золоте. "В последние дни подрастают цены на золото, сейчас котировки поднялись к $1960 за тройскую унцию - уровень предыдущего максимума. Драгоценный металл пользуется повышенным спросом из-за разгона инфляции в мире. Уверенности в том, что рост цен на золото будет устойчивым на горизонте года нет, так как впереди планируется ужесточение монетарной политики ФРС. Однако в ближайшие несколько месяцев драгоценный металл может оставаться в фаворе у инвесторов, так как процесс подъема процентных ставок только начался, эффект на рост цен будет отложенным", - пишет эксперт инвесткомпании.

- Техническая картина. "Котировки нащупали "дно" около 900 руб. за акцию, свечная формация намекает на возможность отскока. Осцилляторы на дневном "тайм-фрейме" преимущественно нейтральны. Ситуация удобна возможностью выставить относительно короткий "стоп-лосс". Первой целью подъема при активизации "быков" может стать уровень в 1000 рублей и далее на 1050 рублей", - отмечает аналитик.

Обращает внимание Пучкарев и на возможные риски: регуляторные изменения в РФ, ухудшение настроений на российском рынке в целом, более решительные шаги ФРС США по денежно-кредитной политике.

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