"Финам" снизил рекомендацию для акций Eli Lilly до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Eli Lilly and Co. с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость бумаг на уровне $298,9 на март 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Цена акций американской фармкомпании Eli Lilly, рекомендованных нами на покупку, превзошла указанный целевой уровень. Бумаги принесли впечатляющую доходность в размере 24,9% за период с последнего обновления рекомендации (в начале марта 2022 года). Доходность акций за последние 12 месяцев превышает 71%, - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. - Eli Lilly ставит перед собой амбициозную цель, которая имеет большое значение для человечества: излечить болезнь Альцгеймера. Ключевой экспериментальный препарат компании donanemab показывает хорошие результаты в замедлении этого дегенеративного недуга, и в перспективе ближайших полутора лет у компании есть шансы довести его до коммерциализации".

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