Следующее снижение ставки ЦБ РФ может произойти в июне 2022г - Росбанк

Следующее снижение ключевой ставки Банка России (до 16% годовых) может произойти по итогам заседания регулятора в июне текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Банк России оперативно понизил ключевую ставку на 300 б.п. (до 17% годовых) в прошедшую пятницу, изменив риторику со стабилизации финансовых условий на обеспокоенность экономической ситуацией в стране. Пока поиск баланса между рецессионными и инфляционным процессами выглядит весьма нелинейным, учитывая высокую (но замедляющуюся) инфляцию и неопределенность с масштабом ограничительных мер против российской экономики. Тем не менее мы полагаем, что приоритет поддержки экономики будет преобладать над инфляционной проблемой, что в ближайшие пару месяцев приведет к дальнейшему снижению ключевой процентной ставке, - пишут эксперты в комментарии. - На ближайшем регулярном заседании Банка России (29 апреля) снижение ставки для нас пока не выглядит оправданным, так как решение от 8 апреля уже реализовано "с запасом". Однако к 10 июня можем увидеть все основания для снижения ключевой ставки еще на 100 б.п. (до 16% годовых) и доведения ее до 15% годовых в июле".

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