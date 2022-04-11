Негатив для ВТБ в значительной степени, скорее всего, уже отражен в цене его акций - "Финам"

Весь негатив для ВТБ в значительной степени, скорее всего, уже отражен в текущих котировках его акций, рекомендация для бумаг банка - "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

"ВТБ попал под наиболее жесткий вариант западных санкций против фининститутов РФ, в связи с чем его акции стали одними из главных аутсайдеров в ходе падения российского фондового рынка, начавшегося в конце февраля. Большие риски связаны и с общим резким ухудшением экономической ситуации в РФ, которое будет оказывать сильное давление на банковский сектор. В то же время ВТБ за последние годы существенно повысил операционную эффективность, в том числе за счет значительных вложений в цифровизацию бизнеса, активно развивает экосистему, уделяет большое внимание защите от кибератак. Кроме того, будучи системно значимым банком с преобладающей долей государства, ВТБ может рассчитывать на прямую поддержку со стороны основного акционера, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Мы полагаем, что банк сможет пройти нынешние трудные времена без критических потерь, хотя его докапитализация в той или иной форме вполне вероятна. На наш взгляд, весь негатив для ВТБ уже в значительной степени отражен в текущих котировках его бумаг, и они в среднесрочной перспективе продолжат двигаться вместе с "широким" рынком. В связи с этим мы присваиваем акциям ВТБ рекомендацию "на уровне рынка".

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