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11 апреля 2022 года 15:56
Дальнейший рост котировок акций Мечела под вопросом - "Велес Капитал"
Дальнейший рост котировок акций "Мечела" в настоящее время находится под вопросом, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Мечела" с технической точки зрения, несмотря на повышение понедельника и достижение нового максимума с конца февраля, все еще не выглядят достаточно уверенно. ADX дневного графика указывает на смену тренда на восходящий, но его сила все еще недостаточно велика, что ставит под вопрос перспективы дальнейшего повышения. Тем не менее закрепление выше 112 руб. будет неплохим сигналом в пользу возможного развития роста к следующим сопротивлениям 125 руб., 135 руб., 150 руб., а далее - к февральскому пику 162,60 руб. В обратном случае у текущих уровней стоит ждать разворота вниз и развития среднесрочного "медвежьего" тренда, - отмечает эксперт инвесткомпании. - С фундаментальной точки зрения в 2021 году в структуре продаж "Мечела" на Европу, которая ввела эмбарго на экспорт российского угля, приходилось около 20% выручки, в то время как около половины общих объемов продукции компания реализовывала в России". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.12 апреля 2022 года 13:45
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.12 апреля 2022 года 13:00
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.12 апреля 2022 года 11:45
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.12 апреля 2022 года 11:11
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.12 апреля 2022 года 10:34
Рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после падения по итогам понедельника
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