Вероятно продолжение коррекции цены акций Twitter в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение коррекции вниз котировок акций Twitter в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Правление Twitter на прошлой неделе предложило место Илону Маску в совете директоров. Его назначение планировалось на субботу, но в субботу же утром Маск сообщил, что не войдет в состав. Причины такого решения неизвестны, как и способы, которыми он собирается влиять на политику компании (как ее самый крупный акционер). Оптимизм инвесторов, благодаря которому котировки Twitter выросли на прошлой неделе на 18%, подогревался, как нам представляется, ожиданиями дальнейшего увеличения доли Маска в капитале компании в целях ее полного в дальнейшем выкупа либо активного его участия в деятельности совета директоров, которое обеспечило бы улучшение корпоративного управления. Судя по всему, ожидания инвесторов оказались напрасными, поэтому мы ожидаем продолжения коррекции котировок бумаг эмитента", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

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