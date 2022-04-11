S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4440-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4440-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 тестирует поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральном уровне, а MACD сигнализирует о возможном продолжении снижения. В случае пробоя 200-дневной скользящей средней бенчмарк может продолжить нисходящее движение до диапазона 4375-4400 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что в центре внимания участников торгов старт сезона отчетности за первый календарный квартал 2022 года. Актуальный консенсус FactSet предполагает, что прибыль компаний из S&P 500 вырастет на 4,5% г/г, тогда как, по оценке, данной в начале года, показатель должен был повыситься на 5,7% г/г. Прогнозы прибыли были ухудшены впервые после пандемии, хотя под конец квартала все же наблюдалась тенденция к их повышению.

Такая волатильность ожиданий, по мнению Зубкова, может быть связана с переоценкой влияния роста цен на энергоносители на результаты компаний и с усилением "ястребиных" настроений ФРС. Комментарии менеджмента могут снова касаться влияния на результаты инфляции и сбоев в цепочках поставок, которое отмечалось в предыдущем отчетном периоде.

"Также в фокусе инвесторов будет ценовая политика компаний, поскольку бизнес будет стремиться сохранить рентабельность в условиях необходимости повышать расходы, в том числе на оплату труда. Из-за геополитической неопределенности ряд компаний предпочтет дать консервативный прогноз финансовых показателей на оставшуюся часть года", - полагает эксперт.

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