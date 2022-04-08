Рынок акций РФ в пятницу снизился во главе с АЛРОСА из-за санкций Запада

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций, лидировали в откате акции "АЛРОСА", подпавшей под санкции США; индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 1080 пунктов на фоне роста волатильности рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2592,72 пункта (-1,6%, на старте торгов индекс поднимался выше 2656 пунктов), индекс РТС - 1079,99 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 11,1%.

Доллар подешевел до 75,7 рубля (-0,05 рубля), минимум сделок составил 71 руб./$1, а максимум - 76,26 руб./$1 после решения ЦБ РФ по ставке.

За неделю индекс МосБиржи снизился на 6,1%, а индекс РТС прибавил 4,5% на фоне снижения доллара на 8,25 рубля.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (-11,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,6%), Ozon (MOEX: OZON) (-3,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), Сбербанка (-2,6% и -2,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Цели спецоперации РФ на Украине достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе, поэтому она может завершиться в обозримом будущем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили Пескова уточнить заявление, сделанное накануне о сроках завершения спецоперации - идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем, Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".

Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций, в том числе алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Помимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" ранее также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы.

Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. По сообщению регулятора, это внеплановое решение "отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финстабильности".

Также ЦБ РФ сообщил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, годовая инфляция продолжает расти в силу эффекта базы, но темпы существенно замедлились, в том числе благодаря курсу рубля. ЦБ РФ допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля).

Совет ЕС принял в пятницу пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включая древесину, цемент, удобрения. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ также вводит запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.

По сообщениям из Японии, в рамках новых санкций против РФ будут заморожены активы Сбербанка, Альфа-банка и примерно 550 россиян, также будет введен запрет на новые инвестиции в РФ. Кроме того, Япония планирует со временем отказаться от импорта российского угля (по оценке японских СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии).

По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, снижение рынка акций было частично спровоцировано резким локальным укреплением рубля и "фактором пятницы" - пока внешний фон настолько напряжен, инвесторы предпочитают сворачивать активность перед выходными днями. Санкционная повестка выглядит не самым лучшим образом - ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против России.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов, решение ЦБ РФ о снижении ставки обосновано стабилизацией ситуации в финансовой системе, существенным укреплением курса рубля и замедлением недельной инфляции, в том числе благодаря снижению ажиотажного спроса и коррекции цен на ряд непродовольственных товаров. Кроме того, наблюдается переход населения к сберегательной модели, сопровождаемое возвратом средств населения в банковскую систему, что снижает риски финансовой стабильности.

Ослабление рисков финансовой стабильности позволят ЦБ РФ и дальше снижать ключевую ставку в этом году для поддержания экономической активности в изменившихся условиях. Это, вероятно, окажет положительное влияние на котировки российских активов в течение года, полагает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также считает, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ повышает привлекательность вложений в акции.

ЦБ РФ снизил ставку и сообщил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Снижение процентных ставок в экономике позитивно для компаний в более долгосрочной перспективе, так как уменьшает стоимость обслуживания долга. Кроме того, вложения в акции становятся привлекательней по сравнению с облигациями по соотношению доходность/риск, поскольку доходности долговых бумаг снижаются, двигаясь в сторону будущих процентных ставок в экономике.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, на неделе рынок акций всколыхнули новости из США и Европы об очередном пакете санкций. В SDN-лист попали Сбербанк (MOEX: SBER) и Альфа-банк, клиенты которых спешно конвертировали свои валютные сбережения в рубли, чтобы быстрее перевести их в другие банки - это внесло свою лепту в укрепление рубля. В целом, быстрое укрепление рубля вместе с признаками замедления инфляции позволили Банку России в пятницу снизить ключевую ставку до 17% годовых (с понедельника 11 апреля).

На следующей неделе при отсутствии столь сильных потрясений в финансовом секторе российский фондовый рынок вновь переключится на дисконтирование динамики нефтяных котировок и геополитические события, полагает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, санкционные перспективы продолжают давить на российский рынок акций.

В Евросоюзе приняли пятый пакет ограничений для РФ и обещают продолжить работу над новыми мерами, аналогичные планы существуют в США. Акции "АЛРОСА" оказались среди аутсайдеров дня на фоне американских санкций, которые предписывают завершить все финансовые операции с компанией до 7 мая. Однако нет ясности по вопросу работы в Европе. С другой стороны, алмазы и бриллианты это, по сути, компактная валюта, поэтому бизнес "АЛРОСА" останется востребованным.

Лучше рынка из состава индекса МосБиржи оказались бумаги "Ростелекома" и МТС. В США решили включить телекоммуникационное оборудование в список исключений для поставки в РФ. С одной стороны, декларируется принцип обеспечения свободного доступа к информации, а с другой, не является секретом вероятное наличие закладок в программном обеспечении аппаратной части.

Рубль продолжил удивлять чудесами укрепления - локально доллар падал до 71 руб./$1. Впрочем, если продолжить считать баланс между спросом и предложением, то укрепление рубля не кажется удивительным. Импорт в марте упал почти в два раза, а экспорт сократился значительно меньше. При отсутствии покупок в ФНБ рубль отражает естественную ситуацию валютных потоков.

Европейские индексы демонстрировали уверенный оптимизм. Инвесторы решили не пугаться первого тура выборов во Франции. Геополитика также постепенно становится обыденным риском. Однако в условиях нежелания ЕЦБ ужесточать денежную политику и крайне высокой инфляции акции становятся инструментом защиты капитала от обесценивания.

В МЭА раскрыли детали плана по продаже 120 млн баррелей из стратегических резервов ОЭСР в течение шести месяцев в дополнение к 180 млн баррелей, которые реализуют США. Впрочем, как следует из документов, США уравняют свои продажи с глобальными усилиями. Таким образом, в течение полугода участники ОЭСР продадут 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Соответственно, нефть реагирует негативно на перспективы увеличения предложения. Однако кривая контрактов говорит о том, что в перспективе на рынке все же может сформироваться дефицит. Сентябрьские поставки Brent на $2,15 дешевле июньских, а декабрьский Brent дешевле июньского на $4,70. Еще пару месяцев назад структура бэквордации была более ярко выраженной, отмечает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций РФ в конце недели заметно упали обороты торгов, поскольку он на какое-то время нащупал равновесие.

Европа договорилась о введении новой порции антироссийских санкций. Тот факт, что ЕС отказался от закупки российского угля, говорит о твердом намерении "наказать" Россию даже в ущерб собственной экономике. Нефть Brent накануне опускалась ниже $100 за баррель на опасениях появления избытка предложения. Разморозка активов Ирана может быть предвестником того, что "ядерная сделка" будет заключена, и в течение года Иран может выбросить на мировой рынок порядка 1 млн б/с дополнительной нефти. Похоже, что США и ряд других стран всерьез намерены сбить мировые цены на нефть путем распечатывания своих стратегических резервов. В таких условиях котировки нефти могут на какое-то время залечь в боковик $95-105 за баррель.

В пятницу выросли индексы в Азии, "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 1,3-1,6%), в США динамика смешанная (индексы прибавляют 0,2-0,6%, но проседает на 0,7% Nasdaq).

На нефтяном рынке вечеров в пятницу цены стабилизировались после 3-дневного снижения на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $101,26 за баррель (+0,7% и -0,5% в четверг), майская цена WTI - $96,9 за баррель (+0,9% и -0,2% накануне).

Как сообщалось, участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Другим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тыс. новых заражений, что вызывает опасения сокращения спроса на сырье.

Сохраняющаяся неопределенность на нефтяном рынке из-за внешних факторов не позволяет говорить о возможном снижении цены на нефть, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя перспективу сохранения цен на нефть около $100 за баррель до конца года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-11,5%), ПАО "Южный Кузбасс (-9,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-9,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-8,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-7,6%).

Лидерами роста выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+13,3%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,9% и +7,9% "префы"), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,8%), акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+5,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,92 млрд рублей (из них 7,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,5 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 3,6 млрд рублей на акции "Газпрома").