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08 апреля 2022 года 19:32

Цены евробондов РФ заметно упали за неделю, отыгрывая новые санкции и снижение UST

Москва. 8 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали за неделю, отыгрывая как новые антироссийские санкции, так и снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом аналитики отмечают, что заметное влияние новых санкционных ограничений в отношении России со стороны Запада ощутил на себе лишь сектор валютного долга, в то время как российский рубль и рублевые облигации выросли в цене по итогам недели, причем нацвалюта по отношению к доллару достигала отметки 71 руб./$1, максимального уровня с ноября прошлого года.

Начало недели в целом было относительно спокойным для сектора отечественных евробондов - цены не продемонстрировали ярко выраженной динамики. При этом поступавшие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказывали значимого влияния на российские активы. Участники рынка привыкли к словесным интервенциям и относятся к ним спокойно, не видя в них серьезной угрозы для экономики и финансовой системы страны. На этом фоне изменения курса рубля по итогам торгов 4 апреля оказались незначительными, а фондовые индексы России выросли в понедельник на 1-1,8%.

Вместе с тем во вторник котировки российских еврооблигаций уже не смогли устоять и продемонстрировали снижение как под давлением сообщений на санкционную тематику, так и на фоне негативной динамики цен US Treasuries.

Минфин США заблокировал выплаты накопленного купона и основной суммы долга по выпуску еврооблигаций "Россия-2022", погашение которого по графику приходилось на 4 апреля, из средств замороженных международных резервов РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя OFAC. Также на 4 апреля по графику приходилась выплата купона по евробондам "Россия-2042" в размере около $84 млн. Этот шаг направлен на то, чтобы вынудить Россию выбрать один из трех непривлекательных для нее вариантов: осуществить выплаты за счет долларовых резервов, которые находятся внутри страны, или за счет новых доходов, либо оказаться в состоянии дефолта, процитировал Bloomberg представителя OFAC.

Падение стоимости отечественных евробондов в середине недели продолжилось под влияние все тех же факторов - новых санкций и негативной динамики цен US Treasuries. Процентные ставки гособлигаций США выросли в среду на "ястребиных" заявлениях членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов достигала 2,67% годовых, обновив максимум с марта 2019 года. Пятилетние казначейские облигации США продемонстрировали рост доходности на 7,5 базисного пункта, до 2,77% годовых, а доходность двухлетних бондов увеличилась на 5,1 базисного пункта - до 2,555% годовых.

Лейл Брейнард, входящая в совет управляющих Федеральной резервной системы и претендующая на пост замглавы Федрезерва, накануне заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США и отметила, что ФРС может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее Брейнард придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики. Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж сказала, что Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании.

Аналитики Deutsche Bank заявили о возможности рецессии в США в 2023 году из-за увеличения стоимости кредитования. По их мнению, американский ЦБ будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года ее размер превысит 3,5% годовых. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 процентного пункта. В Deutsche Bank прогнозируют также, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%.

Минфин РФ на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, перечислив их НРД. Инвесторы из недружественных стран получили выплаты на счета типа "С", разморозка валютных резервов России создаст предпосылки для конвертации рублей с этих счетов в валюту, отмечает министерство. "Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году выпуска "Россия-2022" и на выплату купонного дохода по облигациям "Россия-2042" в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта 2022 года соответственно", - говорится в сообщении министерства.

В этой связи Минфин "в целях исполнения государственных долговых обязательств РФ и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт", поясняет министерство. Минфин 4 апреля перечислил денежные средства НРД для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями долговых инструментов. Таким образом, обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме, подчеркивает министерство.

Сбербанк (MOEX: SBER) и Альфа-банк подпали под блокирующие санкции США (были включены в SDN List). "Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении Белого дома. Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Это усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций подросли в четверг после заметного падения днем ранее, в то время как цены остальных бумаг продолжили снижаться на новостях о новых антироссийских санкциях. Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, в том числе в сферу энергетики, говорилось в заявлении G7, распространенном в четверг. В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы". "Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорилось в заявлении.

Вместе с тем премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что инициаторы санкционного давления на Россию планировали за несколько дней уничтожить экономику страны, но у них ничего не вышло. "Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Премьер отметил, что российская финансовая система устояла, а правительство и ЦБ, находящиеся в постоянном контакте с президентом, сумели не допустить ее коллапса и сохранить доверие граждан к ней. "Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал Мишустин. "Вряд ли какое-либо другое государство могло бы с этим справиться. Мы же - выстояли", - подчеркнул он.

Лишь в последний день недели ситуация в секторе отечественных евробондов стабилизировалась - котировки "коротких" бумаг смогли скорректироваться вверх, в то время как "длинный" сегмент, не упавший в цене днем ранее, продемонстрировал боковую динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 38,2%, до 21,92% от номинала (их доходность выросла на 9,7 процентного пункта - до 27,18% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 36,6%, до 22% от номинала (их доходность выросла на 8,8 процентного пункта - до 26,25% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 22,7%, до 21,75% от номинала (их доходность выросла на 9,7 процентного пункта и составила 53,44% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 46,4%, подешевев до 26,52% от номинала (их доходность выросла на 67,8 процентного пункта - до 130,86% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 38,1%, составив 24,71% от номинала (их доходность выросла на 69,3 процентного пункта - до 141,2% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине, сообщениями относительно подвижек в российско-украинских переговорах, а также возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

При этом эксперты предполагают, что после заметной просадки в начале апреля у рынка больше шансов на восстановительный рост котировок, чем на дальнейшее их снижение. К тому же позитивная динамика рубля и рублевых облигаций, которые отреагировали заметным скачком цен на снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 20% до 17% годовых, также будут в той или иной степени оказывать поддержку евробондам РФ. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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