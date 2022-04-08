Рынок акций РФ показал смешанную динамику на фоне санкций Запада и укрепления рубля

Рынок акций РФ на неделе показал смешанную динамику индексов на фоне новых антироссийских санкций Запада из-за военной операции России на Украине, укрепления рубля, снижения нефти, а также негативных сигналов с внешних фондовых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку до 17% с 20% годовых.

По итогам недели с 4 по 8 апреля индекс Мосбиржи упал на 6,1% и составил 2592,72 пункта, индекс РТС вырос на 4,5% и достиг 1079,99 пункта на фоне снижения доллара до 75,7 руб./$1 (-8,25 рубля) и подешевевшей нефти Brent до $101,26 за баррель (-3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры, хотя оптимизм сдерживался сохраняющейся геополитической напряженностью и антироссийской санкционной риторикой Запада; индекс Мосбиржи поднялся в район 2790 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+11,6%), Сбербанка (+7,4%), "Сургутнефтегаза" (+5,7%) и "Аэрофлота" (+5,4%).

Правительство РФ объявило о снятии с 9 апреля коронавирусных ограничений на авиасообщение между РФ и 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для России государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, что санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине. В интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ и сообщил, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

Нефть Brent отскочила вверх в район $108 за баррель после максимального почти за 2 года падения неделей ранее.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо просел, растеряв почти весь рост начала апреля, на ожиданиях объявления нового пакета антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине, индекс МосБиржи откатился в район 2660 пунктов, РТС - в район 1000 пунктов. Лидировали в откате ВТБ (-8,1%), "Северстали" (-7,8%), "Аэрофлота" (-7,7%), Сбербанка (-7,2%), при этом выросли бумаги ПАО "Полюс" (+4,3%).

ЕС во вторник рассматривал новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, при этом отсутствовало единогласие по проблеме отказа от российского газа. К новым санкциям в отношении РФ призвали президент Франции и канцлер Германии. Председатель Европейской комиссии (ЕК) объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ: Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ.

В среду утренний рост рынка акций РФ сменился распродажами под занавес торгов на фоне введения Западом новых антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине, индекс МосБиржи после утреннего роста к 2700 пунктам откатился к закрытию в район 2610 пунктов, а РТС превысил 1030 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали в откате акции Сбербанка (-8,1%), ВТБ (-4,9%), расписки OZON (-6,4%).

Госдума РФ приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Также Госдума приняла закон, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Белый дом анонсировал включение в SDN-List Сбербанка и Альфа-банка, что приведет к заморозке любых их активов, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними. Также Белый дом объявил о введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Великобритания в среду также ввела санкции, в которые попала группа бизнесменов и банков из России (Сбербанк и Московский кредитный банк).

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель ФРБ Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Нефть Brent просела ниже $104 за баррель после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране, при прогнозах их снижениях.

В четверг рынок акций РФ вырос на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ; индекс МосБиржи превысил 2635 пунктов, а индекс РТС поднялся в район 1100 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги Сбербанка (+4,2%) и ВТБ (+3,9%), несмотря на предложение Минфина РФ отказаться госбанкам от выплаты дивидендов за прошлый год.

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, в том числе в сферу энергетики, также страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

Протоколы мартовского заседания FOMC подтвердили планы активного ужесточения денежно-кредитной политики. Также ФРС США планирует начать сокращение баланса на $95 млрд в месяц с потенциальным увеличением темпа в ближайшие 3 месяца.

Нефть Brent локально упала ниже $99 за баррель из-за роста запасов в США, информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов США (180 млн баррелей) и стран Международного энергетического агентства (60 млн баррелей), а также введения в Китае новых карантинных мер для борьбы с COVID-19.

В пятницу утренний рост сменился коррекцией в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, лидировали в откате акции "АЛРОСА" (-11,1%), попавшей в санкционный список США (Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций, в том числе алмазодобывающей компании "АЛРОСА"). Ранее санкции в отношении "АЛРОСА" ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы.

Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. По сообщению регулятора, это внеплановое решение "отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финстабильности".

Также ЦБ РФ сообщил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, годовая инфляция продолжает расти в силу эффекта базы, но темпы существенно замедлились, в том числе благодаря курсу рубля. ЦБ РФ допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля).

Совет ЕС принял в пятницу пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включая древесину, цемент, удобрения. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года.

По сообщению Японии, в рамках новых санкций против РФ будут заморожены активы Сбербанка, Альфа-банка и примерно 550 россиян, также будет введен запрет на новые инвестиции в РФ. Кроме того, Япония планирует со временем отказаться от импорта российского угля (по оценке японских СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии).

В период с 4 по 8 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Сибирь" (+34%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+17%), "МРСК Урала" (+15%); хуже рынка оказались бумаги ГК "Самолет" (-15%), "НОВАТЭКа" (-14%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-13%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде апреля по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада, попытки восстановления цен акций на фоне не допуска к торгам нерезидентов могут сохраниться. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2800 пунктов, для индекса РТС - 900-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".