.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ показал смешанную динамику на фоне санкций Запада и укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%
В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее
 
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,7%
ВВП РФ в прошлом году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году, свидетельствует вторая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось также сообщалось о росте показателя на 4,7%. В 2019 году экономика выросла на...
 
Темпы прироста граждан-банкротов замедлились
Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов: число граждан-банкротов в России превысило 537 тыс. человек к 1 апреля 2022 года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный...
 
Ритейл восстанавливает запасы сахара и круп
Торговля формирует запасы ряда продуктов на несколько недель продаж или более. В частности, сахара, соли, масла, макарон и круп. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в Госдуму, пишут "Известия". Прежде нижняя...
 
08 апреля 2022 года 19:31

Рынок акций РФ показал смешанную динамику на фоне санкций Запада и укрепления рубля

Рынок акций РФ на неделе показал смешанную динамику индексов на фоне новых антироссийских санкций Запада из-за военной операции России на Украине, укрепления рубля, снижения нефти, а также негативных сигналов с внешних фондовых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку до 17% с 20% годовых.

По итогам недели с 4 по 8 апреля индекс Мосбиржи упал на 6,1% и составил 2592,72 пункта, индекс РТС вырос на 4,5% и достиг 1079,99 пункта на фоне снижения доллара до 75,7 руб./$1 (-8,25 рубля) и подешевевшей нефти Brent до $101,26 за баррель (-3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры, хотя оптимизм сдерживался сохраняющейся геополитической напряженностью и антироссийской санкционной риторикой Запада; индекс Мосбиржи поднялся в район 2790 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+11,6%), Сбербанка (+7,4%), "Сургутнефтегаза" (+5,7%) и "Аэрофлота" (+5,4%).

Правительство РФ объявило о снятии с 9 апреля коронавирусных ограничений на авиасообщение между РФ и 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для России государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC, что санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине. В интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ и сообщил, что США вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

Нефть Brent отскочила вверх в район $108 за баррель после максимального почти за 2 года падения неделей ранее.

Во вторник рынок акций РФ ощутимо просел, растеряв почти весь рост начала апреля, на ожиданиях объявления нового пакета антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине, индекс МосБиржи откатился в район 2660 пунктов, РТС - в район 1000 пунктов. Лидировали в откате ВТБ (-8,1%), "Северстали" (-7,8%), "Аэрофлота" (-7,7%), Сбербанка (-7,2%), при этом выросли бумаги ПАО "Полюс" (+4,3%).

ЕС во вторник рассматривал новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, при этом отсутствовало единогласие по проблеме отказа от российского газа. К новым санкциям в отношении РФ призвали президент Франции и канцлер Германии. Председатель Европейской комиссии (ЕК) объявила во вторник о предложениях по новым санкциям пятого пакета ЕС против РФ: Запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ.

В среду утренний рост рынка акций РФ сменился распродажами под занавес торгов на фоне введения Западом новых антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине, индекс МосБиржи после утреннего роста к 2700 пунктам откатился к закрытию в район 2610 пунктов, а РТС превысил 1030 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали в откате акции Сбербанка (-8,1%), ВТБ (-4,9%), расписки OZON (-6,4%).

Госдума РФ приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Также Госдума приняла закон, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Белый дом анонсировал включение в SDN-List Сбербанка и Альфа-банка, что приведет к заморозке любых их активов, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними. Также Белый дом объявил о введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Великобритания в среду также ввела санкции, в которые попала группа бизнесменов и банков из России (Сбербанк и Московский кредитный банк).

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель ФРБ Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Нефть Brent просела ниже $104 за баррель после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране, при прогнозах их снижениях.

В четверг рынок акций РФ вырос на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ; индекс МосБиржи превысил 2635 пунктов, а индекс РТС поднялся в район 1100 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги Сбербанка (+4,2%) и ВТБ (+3,9%), несмотря на предложение Минфина РФ отказаться госбанкам от выплаты дивидендов за прошлый год.

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, в том числе в сферу энергетики, также страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

Протоколы мартовского заседания FOMC подтвердили планы активного ужесточения денежно-кредитной политики. Также ФРС США планирует начать сокращение баланса на $95 млрд в месяц с потенциальным увеличением темпа в ближайшие 3 месяца.

Нефть Brent локально упала ниже $99 за баррель из-за роста запасов в США, информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов США (180 млн баррелей) и стран Международного энергетического агентства (60 млн баррелей), а также введения в Китае новых карантинных мер для борьбы с COVID-19.

В пятницу утренний рост сменился коррекцией в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, лидировали в откате акции "АЛРОСА" (-11,1%), попавшей в санкционный список США (Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций, в том числе алмазодобывающей компании "АЛРОСА"). Ранее санкции в отношении "АЛРОСА" ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы.

Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. По сообщению регулятора, это внеплановое решение "отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финстабильности".

Также ЦБ РФ сообщил, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, годовая инфляция продолжает расти в силу эффекта базы, но темпы существенно замедлились, в том числе благодаря курсу рубля. ЦБ РФ допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля).

Совет ЕС принял в пятницу пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включая древесину, цемент, удобрения. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно. Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года.

По сообщению Японии, в рамках новых санкций против РФ будут заморожены активы Сбербанка, Альфа-банка и примерно 550 россиян, также будет введен запрет на новые инвестиции в РФ. Кроме того, Япония планирует со временем отказаться от импорта российского угля (по оценке японских СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии).

В период с 4 по 8 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Сибирь" (+34%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+17%), "МРСК Урала" (+15%); хуже рынка оказались бумаги ГК "Самолет" (-15%), "НОВАТЭКа" (-14%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-13%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде апреля по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада, попытки восстановления цен акций на фоне не допуска к торгам нерезидентов могут сохраниться. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2800 пунктов, для индекса РТС - 900-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 апреля 2022 года 19:32
Цены евробондов РФ заметно упали за неделю, отыгрывая новые санкции и снижение UST
Москва. 8 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали за неделю, отыгрывая как новые антироссийские санкции, так и снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом аналитики отмечают, что заметное влияние новых санкционных ограничений в отношении России со стороны Запада ощутил на себе лишь сектор валютного долга, в то время как российский рубль и рублевые облигации выросли в цене по итогам недели, причем нацвалюта по отношению к доллару достигала отметки 71 руб./$1, максимального уровня с ноября прошлого года.    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу снизился во главе с АЛРОСА из-за санкций Запада
Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций, лидировали в откате акции "АЛРОСА", подпавшей под санкции США; индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 1080 пунктов на фоне роста волатильности рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России.    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 19:29
Рубль растерял рост на закрытии торгов в пятницу на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов к доллару и евро
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро развернулись вверх после достижения многомесячных минимумов и отыграли все потери первой половины дня на закрытии торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка понизился к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 19:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $166
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $166 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $124,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 13 апреля 2022...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 18:42
Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования - BCS Express
Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов, считает аналитик BCS Express Павел Гаврилов. "Seagate - один из крупнейших игроков на рынке HDD, стремящийся все больше монетизировать свои мощности и выйти на...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 18:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4050 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 17:54
"Финам" рекомендует покупать акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76
"Финам" рекомендует покупать акции биржевого фонда Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд компаний, ориентированных на внутренний спрос в Китае,...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 17:14
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок - BCS Express
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Инвесторы перекладываются в бумаги, которые в предыдущие годы шли с отставанием от рынка. Основной фаворит на сегодня - это мировая...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 16:48
ЦБ РФ может снизить ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях - Банк "Открытие"
Банк России может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Спустя 6 недель после внепланового решения увеличить ключевую ставку до 20%, Совет директоров Банка России...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 16:36
Рубль днем активно дорожает к доллару и евро под воздействием совокупности факторов
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом свои многолетние минимумы; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне изменения подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) и надежд на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины.    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 16:25
Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы - $90-110/барр. - "Финам"
Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы составляет $90-110 за баррель Brent, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. "Сейчас на рынке нефти сейчас присутствуют два противоположных по знаку фактора. Поскольку США и МЭА на ближайшее начнут расходовать нефть из стратегических...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 15:59
Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля - Sber CIB
Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагают аналитики Sber CIB. "ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордного значения 20% в феврале, но сегодня, 8 апреля, объявил, что с 11 апреля снижает ставку на 300 б. п. - до 17%. Риски финансовой нестабильности перестали расти или...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 15:36
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% годовых, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Внеплановое понижение ключевой ставки с 20% до 17% положительно повлияло на рынок ОФЗ, который перешел к активному ценовому росту. Ралли в ОФЗ привело к снижению доходности...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 15:11
S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4420-4500п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отмети 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности,...    читать дальше
.
08 апреля 2022 года 14:22
Ручное регулирование может усилить волатильность на валютном рынке - Альфа-банк
Ручное регулирование может усилить волатильность на валютном рынке, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Как отметил министр финансов РФ А. Силуанов, в условиях укрепления курса рубля было бы целесообразно смягчить меры по контролю за капиталом. У нас есть два соображения по...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.