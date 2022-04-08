Рубль растерял рост на закрытии торгов в пятницу на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов к доллару и евро

Москва. 8 апреля. Доллар США и евро развернулись вверх после достижения многомесячных минимумов и отыграли все потери первой половины дня на закрытии торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка понизился к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.

Курс доллара США составил 76,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 71 руб. впервые с 11 ноября 2021 года. Евро к этому моменту стоил 82,7 руб./EUR1, подорожав на 1,25 рубля. Евро в моменте падал почти до 77 руб./EUR1 впервые с 8 июня 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,5 копейки - до 79,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял весь рост первой половины дня на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов и к доллару, и к евро и перед выходными днями. В целом торги пятницы отличались повышенной волатильностью. Рубль дешевел в первой половине дня после внепланового решения Банка России снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 17,00%.

Однако затем рубль перешел к уверенному росту благодаря надеждам на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины после повторного соответствующего заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также сообщениям об изменении подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с понедельника, 11 апреля, на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора в пятницу.

Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне введения жестких санкций против РФ, сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.

В заявлении регулятора говорится, что он "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

Порядок зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ изменен на 2022 год, говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, на текущий год предусмотрена возможность гибкого подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты и золота для пополнения ФНБ. Его параметры будет определять Минфин.

Постановлением установлено, что объемы и сроки покупки (продажи) иностранной валюты и золота в пределах дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета 2022 года определяются по решению Минфина. Таким образом, на этот год перестает действовать порядок определения объема как суммы разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов и корректировки оценки нефтегазовых доходов, рассчитанной на текущий месяц.

Ранее на 2022 год были приостановлены отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поэтому Минфин с марта не проводит покупку иностранной валюты и золота. Министерство на третий рабочий день каждого месяца теперь публикует не объемы покупок или продажи валюты и золота для ФНБ, а объем дополнительных нефтегазовых доходов.

Так, в марте суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема составило минус 302 млрд руб. В апреле ожидается объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 798,4 млрд руб. Таким образом, с учетом недополученных средств в марте совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов на апрель составляет 496,3 млрд руб.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль завершает неделю в "боевом" настроении - к середине дня рубль в моменте коснулся отметки 71 за доллар, однако к вечеру отскочил к уровню 75,5 рубля. "Тем не менее, следует понимать, что текущие уровни рубля отражают ограничения, наложенные на покупку валюты, продажу валютной выручки экспортерами, слабый импорт, "тонкий" рынок ввиду малой ликвидности и включение Сбербанка (MOEX: SBER) в SDN-лист, чьи клиенты, вероятно, избавляются от валютных активов и продают доллар", - отмечает Наумова.

"Снижение процентной ставки и общее смягчение тона ЦБ РФ фундаментально негативны для российской валюты и могут приостановить ее укрепление вблизи текущих отметок при отсутствии других позитивных сигналов. Наиболее важным ближайшим техническим уровнем для рубля является 70 руб. - ниже этой отметки доллар продолжительное время не торговался с марта 2020 года, в связи с чем для ее преодоления, вероятно, потребуется корректировка в том числе среднесрочных ожиданий рынка. Уровень 70 руб./$1 при прочих равных может стать базой для возвращения рубля к ослаблению. Сигнал в пользу смены текущего нисходящего тренда по паре "доллар-рубль" в пользу противоположного, однако, поступит при ее закреплении выше 85 руб./$1", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что военная спецоперация на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, так как цели РФ достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе. Журналисты попросили Пескова уточнить заявление, сделанное накануне о сроках завершения спецоперации - идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем, Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".

На уточняющий вопрос, что дает ему основания так полагать, пресс-секретарь президента сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включая древесину и цемент, говорится в пресс-релизе Совета. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года. Согласно пресс-релизу, ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Австралия, обновляя российский санкционный список, пошла дальше своих союзников, включив в него целый ряд фамилий, до сих пор не присутствовавших в аналогичных документах других стран.

В частности, помимо фигурантов списков США, ЕС, Великобритании, Канады (Сулейман Керимов, Герман Греф, Андрей Костин, Олег Тиньков, Евгений Швидлер, Герман Хан, Андрей Мельниченко, Виктор Рашников, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Дмитрий Мазепин и др.), под санкции Австралии подпали Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Александр Абрамов, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев, Олег Бойко.

Из представителей власти в санкционном списке Австралии оказались не только ряд правительственных чиновников (Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Антон Силуанов, Максим Решетников), но и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Нефтяные котировки умеренно повышаются в ходе вечерних торгов в пятницу, но завершают снижением вторую неделю подряд на ожиданиях высвобождения топлива из стратегических резервов США и других стран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу составляет $101,12 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,66 за баррель, что на 0,66% выше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%, а за последний месяц нефть упала в цене на четверть.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Кроме того, рынок опасается замедления роста мировой экономики, что приведет к сокращению спроса на нефть. Федрезерв в последние недели дал понять, что готов приступить к резкому ужесточению денежно-кредитной политики на фоне рекордной за 40 лет инфляции, и ЕЦБ также может начать повышение ставки уже в этом году. Сокращение стимулов может замедлить экономический рост в США и Европе.

Также аналитики ожидают снижения спроса на топливо в Китае, где наблюдается очередная волна коронавируса и фиксируется свыше 20 тыс. новых заражений в сутки. По оценкам Wood Mackenzie, вспышка коронавируса уменьшила спрос на бензин и авиатопливо в стране на 750 тыс. баррелей в сутки в марте, в апреле падение составит 600 тыс. б/с. Пониженный спрос может наблюдаться и в мае, полагает аналитик компании Юйвэй Пэй.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4046 рубля, до 74,8501 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5866 рубля, до 81,7064 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,3436 рубля по отношению к четвергу и составил 74,8241 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,2428 рубля и составил 74,9002 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 845,274 млн, из которых $1 млрд 501,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 343,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,2794 рубля, до 80,9391 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,6996 рубля, до 80,3827 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 676,971 млн, из которых EUR966,335 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR710,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня после решения ЦБ РФ сократить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 17%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 38 базисных пунктов (б.п.) - до 19,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 118 б.п. - до 19,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 169 б.п. - до 20,1%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 186 б.п. - до 20,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев обвалилась на 188 б.п. - до 21,2% годовых.