"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $166

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $166 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $124,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 13 апреля 2022 года стартует сезон отчетности, по традиции первыми будут отчитываться банки. Аналитики ожидают роста выручки JPMorgan до $30,76 млрд и прибыли на акцию $2,75. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки удержаться на уровне поддержки. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $124,8 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,5", - указывают аналитики "Финама".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен.

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