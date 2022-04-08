Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов, считает аналитик BCS Express Павел Гаврилов.

"Seagate - один из крупнейших игроков на рынке HDD, стремящийся все больше монетизировать свои мощности и выйти на рынок SSD, - пишет эксперт инвесткомпании. - У компании есть точки для роста бизнеса благодаря новым технологиям. Seagate вознаграждает инвесторов с помощью выплаты дивидендов и проведения программы обратного выкупа акций. Однако не стоит забывать, что рынок памяти весьма цикличен. Акции Seagate можно взять для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов. При этом не стоит исключать возможности поглощения со стороны других компаний. В моменте есть риск снижения акций, поэтому часть позиции можно набрать сейчас, а вторую - после просадки. Либо, как вариант, дождаться снижения цены. По данным WSJ, 10 из 27 рекомендаций на покупку, 16 - держать и ни одной на продажу. Таргеты варьируются в диапазоне $93-130, средний - $110,4".

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