"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4050 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "Яндекс" является лидером IT-индустрии в России. На рекламу и поисковик приходится более 40% в структуре дохода компании. Основной конкурент - Google - приостановил деятельность Google Ads на территории России. Сервис такси занимает второе место в структуре, основные конкуренты - "Ситимобил" и Gett - сворачивают свою деятельность. Данные факторы должны оказать положительное влияние на рост финансовых показателей и стоимость акций "Яндекса".

"С технической точки зрения цена акции стабилизируется после февральского снижения. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 4050 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 руб. риск на портфель составит 1,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,51", - указывают аналитики "Финама".

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