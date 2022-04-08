Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок - BCS Express

Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Инвесторы перекладываются в бумаги, которые в предыдущие годы шли с отставанием от рынка. Основной фаворит на сегодня - это мировая нефтянка, в первую очередь сегмент разведки и добычи. Она сменила в авангарде рынка прошлогодних лидеров роста из сектора IT. Если смотреть на компании, у которых еще есть солидный запас для подъема, то стоит иметь в виду трубопроводную сеть Energy Transfer LP, успешно развивающуюся Diamondback Energy и оборонную Raytheon Technologies. Последняя хорошо растет на фоне противостояния держав", - пишет Емельянов.

Energy Transfer - единственная в России фишка из отрасли MLP (дивидендные партнерства). Средний прогноз инвестдомов по ней дает более 30% роста на горизонте до года, отмечается в комментарии.

Diamondback Energy входит в число самых маржинальных ресурсников в мире (81% по валовой прибыли). Компания успела занять наиболее интересные участки в Техасе до введения ограничений на сланцевую добычу. Инвестдома дают 18% потенциала от текущих уровней", - указывает эксперт инвесткомпании.

Raytheon Technologies - крупнейшее на сегодняшний день оборонное предприятие в мире. Raytheon растет на фоне глобальной гонки вооружений, в том числе за счет спроса на ракеты и противоракетные системы. Емельянов отмечает, что таргеты сейчас невысоки, в пределах +10%, но они регулярно сдвигаются вверх.

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