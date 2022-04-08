Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы - $90-110/барр. - "Финам"

Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы составляет $90-110 за баррель Brent, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Сейчас на рынке нефти сейчас присутствуют два противоположных по знаку фактора. Поскольку США и МЭА на ближайшее начнут расходовать нефть из стратегических резервов, будет логичным увидеть охлаждение цен на нефть. Если в ближайший месяц-полтора, наконец, завершится военное противоборство в Украине - это также послужит снижению геополитической премии в таких сырьевых активах, как нефть и золото. Но с другой стороны, поскольку санкции против российской энергетики усиливаются, можно ждать, что российская нефть будет и меньше добываться, и ощутимо хуже продаваться. Выпадающие объемы могут составить 1,5-3,0 млн барр./сутки уже к концу II квартала. Это фактор однозначно не даст ценам на нефть сильно упасть в цене. С учетом вышесказанного, диапазон $90-110/барр. по нефти Brent на ближайшие месяцы будет приемлем", - пишет эксперт "Финама".

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