Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля - Sber CIB

Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагают аналитики Sber CIB.

"ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордного значения 20% в феврале, но сегодня, 8 апреля, объявил, что с 11 апреля снижает ставку на 300 б. п. - до 17%. Риски финансовой нестабильности перестали расти или даже начали снижаться, это позволило Банку России ослабить ужесточение денежно-кредитной политики. На снижение рисков указывают приток средств населения на депозиты, укрепление рубля и замедление недельных темпов инфляции. Можно ожидать, что Банк России продолжит снижать ставку: ЦБ напрямую говорит в пресс-релизе, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Если ситуация продолжит развиваться похожим образом, то к концу года ключевая ставка может быть снижена до 10%. Нельзя исключать и того, что ключевая ставка снизится до 15% уже на ближайшем заседании 29 апреля", - пишут эксперты инвестбанка.

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