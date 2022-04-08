Ручное регулирование может усилить волатильность на валютном рынке - Альфа-банк

Ручное регулирование может усилить волатильность на валютном рынке, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как отметил министр финансов РФ А. Силуанов, в условиях укрепления курса рубля было бы целесообразно смягчить меры по контролю за капиталом. У нас есть два соображения по этому поводу: во-первых, весьма необычно, что мнение о валютном регулировании, за которое отвечает ЦБ РФ, объявляет Минфин - мы связываем это с ростом опасений правительства по поводу тренда бюджетных доходов, который может пострадать в случае сильного курса рубля. Во-вторых, идея регулирования валютного рынка путем частых изменений правил контроля за капиталом не является простым способом обеспечения стабильности на рынке; мы, напротив, считаем, что ручное управление регулированием может усилить волатильность на валютном рынке, и после периода укрепления курс снова может оказаться под давлением", - пишет эксперт банка.

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